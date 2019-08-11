ترتيب مجموعة منتخب مصر لناشئي اليد في مونديال مقدونيا

فاز منتخب ناشئى كرة اليد أمام نظيره الكندي بنتيجة 47-20 فى رابع لقاءات منتخب مصر ببطولة العالم المقامة في مقدونيا . وكان انتهى الشوط الأول، بتقدم منتخب مصر بنتيجة 24/12. وفاز المنتخب الوطني على تايوان 36 /25، بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 28- 24 الأربعاء ولكنه نجح فى الفوز على السويد 32 / 29. 36 /25، بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 28- 24 الأربعاء ولكنه نجح فى الفوز على السويد 32 / 29. وجاء ترتيب المجموعه الثانيه كالتالي: الاربع منتخبات برصيد ٦ نقاط منتخب فرنسا في المركز الأول له ١٢٩ عليه ٨٩ Advertisements منتخب المجر في المركز الثاني، له ١٣٣ عليه ٨٧ منتخب مصر في المركز الثالث، له ١٣٩ عليه ١٠٢ منتخب السويد في المركز الرابع، له ١٤٤ عليه ٩٤ متبقي الجوله الاخيره، مصر امام المجر، والسويد أمام فرنسا.

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