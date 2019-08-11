فاز منتخب ناشئى كرة اليد أمام نظيره الكندي بنتيجة 47-20 فى رابع لقاءات منتخب مصر ببطولة العالم المقامة في مقدونيا .
وكان انتهى الشوط الأول، بتقدم منتخب مصر بنتيجة 24/12.
وفاز المنتخب الوطني على تايوان36 /25، بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 28- 24 الأربعاء ولكنه نجح فى الفوز على السويد 32 / 29.
وجاء ترتيب المجموعه الثانيه كالتالي:
الاربع منتخبات برصيد ٦ نقاط
منتخب فرنسا في المركز الأول له ١٢٩ عليه ٨٩
منتخب المجر في المركز الثاني، له ١٣٣ عليه ٨٧
منتخب مصر في المركز الثالث، له ١٣٩ عليه ١٠٢
منتخب السويد في المركز الرابع، له ١٤٤ عليه ٩٤
متبقي الجوله الاخيره، مصر امام المجر، والسويد أمام فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب مجموعة منتخب مصر لناشئي اليد في مونديال مقدونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.