الجيار أفضل لاعب في مباراة منتخب اليد للناشئين أمام كندا بمونديال مقدونيا

فاز عمر لطفى الجيار لاعب منتخب اليد للناشئين بجائزة أفضل لاعب في مصر أمام كندا، والتي أنتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 47-20 فى رابع لقاءات منتخب مصر ببطولة العالم المقامة في مقدونيا . ببطولة العالم المقامة في مقدونيا . وكان انتهى الشوط الأول، بتقدم منتخب مصر بنتيجة 24/12. وفاز المنتخب الوطني على تايوان 36 /25، بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 28. /25، بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة 28. / 24 الأ-ربعاء ولكنه نجح فى الفوز على السويد 32 / 29.

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

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