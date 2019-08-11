طارق يحيى يؤكد على أهمية المباريات الودية

أكد طارق يحيى المدير الفني لنادي الزمالك أن مباراة الفريق أمام نادي 6 أكتوبر كانت مهمة للاطمئنان على مستوى بعض اللاعبين ومدى جاهزيتهم.

وأضاف طارق يحيي :"قدمنا مباراة جيدة وتم الاطمئنان على مستوي بعض اللاعبين، بالتأكيد لم نصل للمستوي البدني المطلوب ولكن هناك 4 أيام سنسعي خلالهم للوصول للمطلوب".

وتابع: " وضعت برنامج للاعبين غداً يؤدونه على الرغم من حصولهم على أجازه ،

زيزو على الرغم من قدومه من أجازه زواج، إلا أنه قدم مردودا طيبا وقمت بإشراكه اليوم لأنه كان في وقت إجازته يؤدي التدريبات بالخارج وفي فورمة طبية وهو ما كلل بظهوره بشكل جيد اليوم".وأشار: "زيزو سيؤدي تدريبات منفردة غدا بالنادي ضمن برنامج لزيادة معدل لياقته، طارق حامد رجع من إجازته وبيتم تجهيزه وشارك بالتدريبات، وسأحدد موقفه من المشاركة في اللقاء القادم خلال الأيام القادمة".

وانتهت مباراة الزمالك الودية أمام فريق 6 أكتوبر والتي أقيمت على ملعب النادي بفوز الأبيض بنتيجة 2 – 1 .

سجل هدفي الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ، ويوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة ال ٨٦من الشوط الثاني وسجل فريق 6 أكتوبر هدف التعادل في الدقيقة ال 44.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية خلال اللقاء الودي .