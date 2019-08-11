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رياضة | يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد ويدفعه نحو هدف برشلونة

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أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن يوفنتوس الإيطالي لم يفقد الأمل في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية إن يوفنتوس لم يفقد الأمل في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال ميركاتو الصيف الجاري.

ويعد بوجبا مطلب رئيسي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الإسباني، حيث يسعي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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