رياضة | إشارة مهينة من مدافع نابولي لمهاجم برشلونة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشارة مهينة من مدافع نابولي لمهاجم برشلونة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مانولاس مدافع نابولي الحالي وروما السابق، باستفزاز مهاجم برشلونة لويس سواريز في المباراة الودية التي تجمعهما حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للموسم الجديد.

ووقعت مشادة بين اللاعبين في المباراة المقامة حاليا، ليقوم مدافع نابولي بتذكير اللاعب الأوروجوياني بريمونتادا روما في الموسم قبل الماضي من دوري أبطال أوروبا، محاولا استفزازه.

وتشير النتيجة بعد مضي أكثر من 60 دقيقة إلى تقدم برشلونة بهدف دون رد جاء من توقيع لويس سواريز.