رياضة | صحيفة فرنسية: ناصر الخليفي اتخذ قراره بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة فرنسية: ناصر الخليفي اتخذ قراره بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏أشارت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، إلى قرار إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي حول مستقبل البرازيلي نيمار جونيور هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الفرنسية اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان سيقبل ترك نيمار على سبيل الإعارة لنادي ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن سان جيرمان يرفضون التفاوض مع برشلونة بشأن نيمار ولكن العلاقة الجيدة مع إدارة ريال مدريد تدفعهم للسماح لإرسال اللاعب إلى سانتياجو برنابيو.

وكانت إدارة برشلونة قد عرضت بعض اللاعبين على إدارة باريس من أجل ضم نيمار ومن بينهم سيميدو وعثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو.