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رياضة | صحيفة فرنسية: ناصر الخليفي اتخذ قراره بشأن نيمار

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‏أشارت صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، إلى قرار إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي حول مستقبل البرازيلي نيمار جونيور هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الفرنسية اليوم السبت، أن نادي باريس سان جيرمان سيقبل ترك نيمار على سبيل الإعارة لنادي .

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن سان جيرمان يرفضون التفاوض مع بشأن نيمار ولكن العلاقة الجيدة مع إدارة ريال مدريد تدفعهم للسماح لإرسال اللاعب إلى سانتياجو برنابيو.

وكانت إدارة برشلونة قد عرضت بعض اللاعبين على إدارة باريس من أجل ضم نيمار ومن بينهم سيميدو وعثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو.

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