رياضة | مدرب توتنهام: توقعت الأداء والنتيجة.. وندومبيلي أظهر جودته وإمكانياته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام: توقعت الأداء والنتيجة.. وندومبيلي أظهر جودته وإمكانياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، انه توقع فوز مهم بنتيجة 3-1، ومباراة صعبة كما توقع، ولكنه سعيد جدًا بالنتيجة، ولكن هذه أولى مباريات الموسم والفوز مهم جدًا.

وقال مدرب توتنهام في تصريحات صحفية: "أيناك تحتفل داخل الملعب بعد الهدف الثالث، هل المشاعر تحكمت بك مجددًا، فزنا بالمباراة وهذا أهم أمر بالنسبة لي، في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل واستحققنا الانتصار، أنا سعيد بالاداء وبما قمنا به".