رياضة | "ماركا" تكشف: برشلونة لن يدفع يورو واحد لنيمار!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماركا" تكشف: برشلونة لن يدفع يورو واحد لنيمار! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، رفض إدارة نادي برشلونة دفع أي مبالغ مالية ضمن صفقة نيمار جونيور من باريس سان جيرمان ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت "ماركا" أن مسؤولي نادي برشلونة لن يقدموا الأموال لباريس سان جيرمان في صفقة نيمار وسيقدموا فقط لاعبين للمبادلة وفي حال رفض باريس لن يكون هناك فرصة لانتقال اللاعب إلى "كامب نو".

ونقلت الصحيفة تصريح من مصدر رفيع المستوى من برشلونة: "ولا حتى يورو واحد سندفع من أجل نيمار، الخيار هو تبادل لاعبين فقط".

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في برشلونة يتوقعون من اللاعب الاستمرار في باريس بالرغم من أن الأمور تسير باتجاه انتقال نيمار إلى ريال مدريد.

وشددت الصحيفة على أنه في أي حال، إذا انتهى الأمر بنيمار لاعباً لريال مدريد، فإن قيادة برشلونة تقول: "دعه يذهب إلى أي مكان يريد"، يقولون ذلك كأنهم مقتنعون بعدم حدوث الصفقة.

وكان نيمار قد أبدى لبعض المقربين منه رغبته في الابتعاد عن ملعب "الأمراء" والعودة مجددً للدوري الإسباني وبالتحديد برشلونة لمجاورة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وانتقل نيمار للعب في صفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة بمقابل 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.