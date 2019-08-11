رياضة | لامبارد يوضح السبب وراء رحيل ديفيد لويز لأرسنال

وقال لامبارد: "لم تكن رؤيتي للأشياء نفسها حينما كنت لاعب والآن، كلاعب كنت أرى الأشياء بالطريقة التي يرى بها ديفيد لويز الأمور الآن. لكني غادرت تشيلسي بعمر 35 عام، كان الأمر مختلفًا بعض الشيء ولكني أردت الصدق والاحترام".

واختتم: "لقد قمت بتجربة الحالتين، نحن شخصيات كبيرة لذا فإذا تحدثنا يجب أن تكون الأحاديث جادة وصادقة. نحن لا نتغلب على رغبة اللاعب لذلك وصلنا إلى النقطة بسرعة كبيرة وهكذا غادر ديفيد لويز".