رياضة | أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على إيتوال الكونغولي بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على إيتوال الكونغولي بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إن فريقه حقق نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، وأنه ما تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر فيها، وهي أول مباراة رسمية من الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل، وسنعمل جاهدين على تصحيح الأخطاء، ولكن سعيد كثيرا بالمستوى والأداء وبمعسكر الإسكندرية ومن مستوى اللاعبين والاستماع لتعليماته.
المدرب شدد على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف ولكن ما أوقف عدد الأهداف الكبير توقف بسبب أداء الفريق الكونغولي الجيد خاصة في الشوط الثاني.
ديسابر أشار إلى أن النتيجة كبيرة ولكن لا توجد في كرة القدم شيء مطمئن والهدف الذي دخل مرماه جاء من خطأ ساذج للغاية، ويجب الآن أن يغلق ملف مباراة بطل الكونغو ويركز على مباراة الأربعاء أمام الأهلي في بطولة كأس مصر.
بشأن لقاء الأهلي سيحاول الاستفادة من بعض اللاعبين الذين لم يسجلوا في الكونفدرالية مثل عبده لومالا وعطوة، وأمامه بعض الوقت لحسم قراره بشأن التغييرات وهل يحافظ على التشكيل الأساسي أمام يجري بعض التعديلات أمام الأهلي.
المدرب تحدث عن أن الفريق من مباراة لأخرى سيتطور بصورة كبيرة والأداء سيكون غاية في القوة وسعيد كثيرا بمستوى لاعبيه ويثق في إمكانياتهم وفي لقاء الإياب سيلعب على الفوز كذلك.