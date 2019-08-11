الامارات | انطلاق بطولة الصياح الدولية للشطرنج بمشاركة دولية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الصياح الدولية للشطرنج بمشاركة دولية اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم، بطولة الصيّاح الدولية الثانية للشطرنج الخاطف التي ينظمها نادي بيت الشطرنج في برج الشذى بمدينة دبي للإعلام، بإشراف الهيئة العامة للرياضة واتحاد الشطرنج، بمشاركة دولية ومحلية لأكثر من 100 لاعب ولاعبة من أبرز نجوم اللعبة المصنفين، قدموا من 30 دولة، منهم 40 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية (أستاذ دولي كبير ـ أستاذ دولي ـ أستاذ اتحادي).
وأكد العديد من اللاعبين الدوليين الكبار مشاركتهم في البطولة يتقدمهم نجم المنتخب وبطل آسيا سالم عبدالرحمن.
ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية ضخمة تعتبر الأكبر على مستوى الدولة بالنسبة لبطولات الشطرنج الخاطف، بقيمة 40 ألف درهم توزع على أصحاب المراكز الأولى، إضافة إلى العديد من الجوائز الخاصة للناشئين.
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