الامارات | المنهالي والشامسي في تشكيلة ذهاب دور الـ 16 لأبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المنهالي والشامسي في تشكيلة ذهاب دور الـ 16 لأبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثنائي فريق الوحدة، المدافع محمد المنهالي والحارس محمد الشامسي، في تشكيلة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد القاري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويأتي اختيار الثنائي في التشكيلة الرسمية لذهاب الدور ثُمن النهائي، بعد المجهود الذي قدماه في المباراة التي جمعت «العنابي» أمام النصر السعودي في العاصمة السعودية الرياض، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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