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الامارات | المنهالي والشامسي في تشكيلة ذهاب دور الـ 16 لأبطال آسيا

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثنائي فريق الوحدة، المدافع محمد المنهالي والحارس محمد الشامسي، في تشكيلة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للاتحاد القاري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويأتي اختيار الثنائي في التشكيلة الرسمية لذهاب الدور ثُمن النهائي، بعد المجهود الذي قدماه في المباراة التي جمعت «العنابي» أمام النصر السعودي في العاصمة الرياض، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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