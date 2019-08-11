الامارات | وجوه جديدة تمنح الأمل لاستعادة «وصل البطولات»

شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه جديدة تمنح الأمل لاستعادة «وصل البطولات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعدت شركة الوصل لكرة القدم للموسم الجديد بصورة مختلفة عن المواسم الماضية، وذلك بعدما أسهمت نتائج «الإمبراطور» بالموسم الماضي، في إجراء الشركة تعديلات جذرية، بعدما حل «الفهود» في المرتبة التاسعة بلائحة ترتيب دوري الخليج العربي، وخروجه من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وربع نهائي كأس الخليج العربي، ونصف نهائي كأس رئيس الدولة، وربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك مقارنة بنتائج «الأصفر» في 2018، التي شهدت حلوله ثالثاً في الدوري وتأهله لنهائي بطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، والتأهل لدوري أبطال آسيا.

وكانت أبرز الخطوات التي قامت بها شركة الكرة الوصلاوية، هي الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين بلغ عددهم 12 لاعباً، وذلك بالموافقة على انتقال البرازيلي كايو كانيدو إلى العين مقابل ستة ملايين دولار، وعدم قيد البرازيلي رونالدو مينديز بداعي الإصابة، بينما تم إنهاء عقود أو عدم تجديد عقود 10 لاعبين عن الفريق في إطار تجديد صفوف «الفهود»، بالاستغناء عن قائد الفريق وحيد إسماعيل المنتقل إلى عجمان، والثنائي عبدالله صالح وحميد عباس المنتقلين إلى الفجيرة، وهزاع سالم المنتقل للنصر، والحارس يوسف الزعابي المنتقل لاتحاد كلباء، وأحمد عيسى المنتقل لخورفكان، وعبدالله كاظم المعار لحتا، بجانب انتهاء عقد كل من راشد الهاجري وحسن محمد، وهي الأسماء التي لم تكن تشارك بشكل أساسي مع «الأصفر» الموسم الماضي.

في المقابل، تعاقد الوصل مع 10 لاعبين جدد، بضم البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة، بعدما تألق مع «الملك» وأسهم في فوز الفريق بلقب دوري الخليج العربي بالموسم الماضي، كما تعاقد «الأصفر» مع البرازيلي لوكاس غالفاو قادماً من نادي إنغولشتات الألماني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، إذ يلعب اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في خط الدفاع، في مركزي قلب الدفاع والمدافع الأيسر، وأخيراً ضم «الفهود» الإكوادوري فيرناندو غايبور قادماً من إنديبندينتي الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو من اللاعبين الذين يمتلكون مهارات كبيرة.

وبالنسبة لصفقات اللاعبين المواطنين تعاقد «الإمبراطور» مع ثلاثة لاعبين فقط، هم: حميد سالمين قادماً من نادي الظفرة، لتدعيم خط الوسط، وحارس المرمى محمد البيرق قادماً من اتحاد كلباء، وأخيراً أقوى صفقات «الفهود»، كانت التعاقد مع النجم الدولي السابق، حبوش صالح قادماً من نادي بني ياس، بينما تم منح الفرصة مجدداً للاعب الفريق السابق خالد سبيل، بضمه إلى المعسكر الإعدادي في النمسا، بعدما كان قد تم استبعاده من قائمة الفريق في الموسم الماضي.

ولم تكتفِ إدارة النادي بالصفقات الجديدة، لكنها عملت على تأكيد استقرار الفريق بتجديد عقود أربعة لاعبين، هم: حميد عبدالله وحمد البلوشي وعبدالرحمن علي وناصر نور.

وتراهن شركة الكرة الوصلاوية على الاستفادة من فئة المقيمين، بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين بضم الغاني بشير الحسن الذي يجيد اللعب في مركز الارتكاز بوسط الملعب، في صفقة انتقال حر، كما ضمت الأرجنتيني خواكين بيريز قادماً من نادي ديفينسا الأرجنتيني، إذ يلعب اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في خط الهجوم، وخلف رأسي الحربة، ويجيد اللعب بالقدم اليمنى، كما تم قيد اللاعب البرازيلي ناثان فيليبي 18 عاماً، الذي كان قد تعاقد مع «الأصفر» في فبراير الماضي، لينضم الثلاثي إلى اللاعبين اللذين شاركا الموسم الماضي مع الفريق في الفئة نفسها، وهما: الغاني جورج دووبنغ، والبرازيلي ماتيوس دا سيلفا.

من جهة أخرى، يقود «الإمبراطور» في الموسم المقبل المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، مواصلاً عمله من الموسم الماضي، رغم النتائج السلبية التي حققها «الفهود» في النصف الثاني من الموسم الماضي، وذلك بسبب توليه المهمة عقب بدء الموسم، خلفاً للأرجنتيني غوستافو كونتيروس، إذ تأمل شركة الوصل لكرة القدم أن يظهر المدرب الروماني إمكاناته، ويعيد نتائجه الجيدة التي حققها مع الوحدة في الموسم قبل الماضي بالفوز ببطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وأن يقود «الأصفر» للمنافسة في البطولات بالموسم المقبل، خصوصاً أن الفريق سيعود للمشاركة في البطولة العربية للأندية «كأس محمد السادس»، التي يبدأ فيها الوصل مشواره بمواجهة الهلال السوداني في دور الـ32.

للإطلاع على التعاقدات الجديدة لفريق الوصل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

النادي فضّل الاستقرار الفني مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب.

الوصل يشارك مجدداً في البطولة العربية للأندية «كأس محمد السادس».

تجديد عقود

حميد عبدالله.

حمد البلوشي.

عبدالرحمن علي.

Advertisements

ناصر نور.

رحلوا

عن الفريق عبدالله صالح.

حميد عباس.

أحمد عيسى.

راشد الهاجري.

هزاع سالم.

وحيد إسماعيل.

كايو كانيدو.

يوسف الزعابي.

فينسيوس ليما.

حسن محمد.

عبدالله كاظم.

رونالدو مينديز.