شكرا لقرائتكم نجم بيراميدز السابق يرتدى رقم "10" مع نانت الفرنسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى نانت الفرنسى ضم البيروفى كريستيان بينافينتى نجم نادى بيراميدز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع إمكانية الشراء. ونشر نادى نانت بيانا رسميًا على موقعه الإلكترونى أعلن فيه ضم بينافينتى ومنح لاعب الوسط رقم 10. وغاب بينافينتى عن قائمة الفريق التى تواجه ليل فى الثالثة عصر اليوم بمستهل مشوار نانت بالدورى الفرنسى.

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