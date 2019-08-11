شكرا لقرائتكم سيتي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بفوز عريض على وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على مضيفه وست هام 5 - صفر يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري.

وافتتح غابرييل جيسوس التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 25، وأضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 75، ثم سجل سيرخيو أغويرو تلهدف الرابع في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل سترلينغ الهدف الخامس لمانشستر سيتي والثالث له (هاتريك) في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.





وشهدت هذه المباراة أول استخدام لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، إذ ألغى الحكم هدفا لغابرييل جيسوس في الدقيقة 53.

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كما قام الحكم بإعادة لعب ركلة الجزاء التي سجل منها أغويرو الهدف الرابع، إذ سدد أول مرة لكن الحارس تصدى لها قبل أن يعيد الحكم لعبها مرة أخرى بسبب تقدم الحارس.

وحصد مانشستر سيتي أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق وست هام بلا نقاط.

واستهل مانشستر سيتي موسمه بالتتويج بلقب بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي عقب فوزه 5 - 4 بركلات الترجيح على ليفربول يوم الأحد بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.