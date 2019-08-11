شكرا لقرائتكم خبر عن كونسادول يتعادل مع أوراوا ريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح كونسادول سابورو منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، مساء أمس الأول، بالتعادل مع أوراوا ريد دياموندز 1-1.
ورفع كونسادول سابورو رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع مقابل 31 نقطة لأوراوا ريد في المركز الثامن.
وتقدم أوراوا بهدف سجله إويرتون دا سيلفا في الدقيقة 57 ثم أدرك كونسادول سابورو التعادل عن طريق موساشي سوزوكي في الدقيقة 68.
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