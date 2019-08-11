بطولة الصياح الدولية للشطرنج تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك بطولة الصيّاح الدولية الثانية للشطرنج الخاطف، التي ينظمها نادي بيت الشطرنج في برج الشذى بمدينة دبي للإعلام، بإشراف الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الإمارات للشطرنج على مدار اليوم، بمشاركة دولية ومحلية لأكثر من 100 لاعب ولاعبة، من أبرز نجوم اللعبة المصنفين قدموا من 30 دولة، منهم 40 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية.

وأكد العديد من اللاعبين الدوليين الكبار مشاركتهم في البطولة، يتقدمهم نجم منتخب الإمارات وبطل آسيا سالم عبد الرحمن.

Advertisements

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية ضخمة تعتبر الأكبر على مستوى الدولة، بالنسبة لبطولات الشطرنج الخاطف بقيمة 40 ألف درهم توزع على أصحاب المراكز الأولى، إضافة إلى العديد من الجوائز الخاصة للناشئين.

وتنطلق البطولة لمدة يوم واحد في الثالثة عصراً، وتجري منافساتها وفقاً للنظام السويسري للعبة من تسع جولات، والوقت المسموح به لكل جولة 5 دقائق، مع إضافة ثلاث ثوانٍ لكل نقلة ملعوبة.

وأكدت اللجنة المنظمة نقل المباريات تلفزيونياً مباشرة عبر شبكة الإنترنت لدول العالم، بإشراف عدد من الإعلاميين المتخصصين في نقل اللعبة عالمياً، مع تحليل فني متخصص أثناء النقل التلفزيوني.