علي خصيف: تعاهدنا على تقديم الأفضل في الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل فريق نادي الجزيرة لكرة القدم إلى الدولة، أمس، بعدما اختتم الفريق معسكره الخارجي في هولندا بنجاح، على أن تبدأ تحضيرات الموسم الجديد في أبوظبي في 15 أغسطس.

وخاض الفريق خلال المعسكر التدريبي في هولندا على مدار ثلاثة أسابيع أربع مباريات ودية مع الفرق الهولندية المحلية في مدينتي فاخينينجن وأوستيربيك، لاختبار وتنمية مهاراته بقيادة المدرب الجديد يورجن ستريبل.

شهد المعسكر التدريبي فوز الجزيرة بكافة مبارياته، إضافة إلى انضمام لاعبي الجزيرة البرازيلي كينو والإماراتي سلطان الغافري، اللذين تم التعاقد معهما مؤخراً.

وأكد علي خصيف كابتن وحارس الجزيرة، أهمية المعسكر التدريبي باعتباره يوفر للفريق تجربة تدريب إيجابية ساعدته على التحضير جيداً لموسم 2019 -2020. وقال: «أتوجه بالشكر لإدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم لحرصها الدائم على توفير كافة سبل النجاح للفريق الأول، وأشكر أيضاً سفارة الدولة في هولندا على وقوفها المستمر على أحوال بعثة الجزيرة، ودعمها المتواصل للمعسكر، ما كان له الأثر الأكبر في نجاح هذا الجزء من إعدادنا للموسم الجديد. وأتعهد للجميع بأن الفريق سيبذل قصارى جهده للظهور بمستوى مشرف، لتحقيق النتائج الإيجابية التي تُرضي الجمهور والإدارة والفريق. سنحاول تقديم الأفضل، والمنافسة على كل الألقاب».

وأضاف: «كان المعسكر التدريبي هذا العام إيجابياً، وأسهم بدرجة كبيرة في رفع مستويات اللياقة البدنية والجاهزية الفنية لجميع اللاعبين، وذلك بسبب الأداء المتميز للطاقم الإداري للبعثة على مستوى متابعة جميع اللاعبين، وتذليل كل العقبات التي واجهت البعثة، إضافة إلى الالتزام والانضباط الذي أظهره اللاعبون خلال الأسابيع الماضية، وأيضاً بسبب البرنامج المتوازن والمكثف الذي وضعه المدرب يورجن ستريبل للتدريبات اليومية والمباريات الودية التي منحته الفرصة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين بلا استثناء، بما في ذلك اللاعبون الجدد والشباب الصاعدون من الأكاديمية، والذين أكدوا أن الفريق موعود بموسم مبشر، وأن التنافس على المراكز الأساسية سيكون على أشده، وهو ما سيخلق منافسة إيجابية بين اللاعبين تمنح المدرب العديد من الحلول الفردية والجماعية في البطولات المحلية والخارجية، التي يشارك فيها الجزيرة خلال الموسم المقبل».

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واختتم خصيف بقوله: «نتطلع في الفترة المقبلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج الإعدادي الذي سيطبقه الجهاز الفني خلال الأسابيع القليلة القادمة، التي تفصلنا عن أولى المباريات الرسمية للجزيرة في الموسم الجديد، وسنعمل بشكل مكثف ويومي للوصول إلى أفضل الحالات البدنية والذهنية التي تساعدنا على بداية هذا الموسم بقوة، ولدينا ثقة كبيرة بأن جمهور فخر أبوظبي الرائع سيقف خلف الفريق، كما هي العادة، وسيوفر الدعم المتواصل للاعبين لأنهم عنصر أساسي ومؤثر في معادلة النجاح التي يسعى الجزيرة إلى تحقيقها».

وقال الهولندي ستريبل بعد اختتام جولة التدريبات في هولندا: «هناك العديد من النقاط الإيجابية التي اكتسبها فريق الجزيرة من رحلة المعسكر التدريبي، شهدنا خلالها إصرار واستعداد جميع اللاعبين للتعلم، ونحن في النهاية يجمعنا هدف واحد ورؤية واحدة، تتلخص في جعل الجزيرة المنافس الأقوى».

وأوضح ستريبل أن الجزيرة يمتلك نخبة من المواهب الكروية الواعدة، مشدداً على أهمية تطبيق ما تعلمه لاعبو الفريق خلال المعسكر الصيفي بمجرد عودتهم للتدريب في أبوظبي للتحضير جيداً للموسم الجديد.

ويخوض فخر أبوظبي الاستحقاق الأول أمام ضيفه خورفكان في كأس الخليج العربي في 22 أغسطس الجاري.

وسيكون على موعد لمواجهة نصر صلالة العماني، ضمن البطولة العربية للأندية الأبطال في 14 سبتمبر المقبل، وسيستضيف بعدها بخمسة أيام فريق الظفرة في المباراة الافتتاحية لدوري الخليج العربي.