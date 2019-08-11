البرازيلي لوكاس يمدد عقده مع توتنهام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدد المهاجم البرازيلي الدولي لوكاس مورا، أمس الأول، عقده مع فريقه الحالي توتنهام هوتسبر الإنجليزي لمدة عام، ما سيبقيه في صفوف وصيف بطل أوروبا حتى 2024.

وأشار توتنهام إلى تجديد عقد مهاجمه على موقعه الرسمي، بالقول: نحن مسرورون للإعلان أن لوكاس مورا مدد عقده مع الفريق حتى عام 2024.

في المقابل صرّح لوكاس، قائلاً: أنا سعيد جداً هنا، وممتن لكل ما قدمه لي النادي. أريد أن أبذل قصارى جهدي كما أفعل دائماً، وأريد أن أجلب المزيد لهذا النادي.

ويأتي تجديد العقد عقب الأداء الجيد الذي قدمه لوكاس في نهاية الموسم المنصرم؛ حيث قاد ال«سبيرز» إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ بتسجيله ثلاثية في عقر دار أياكس أمستردام الهولندي في إياب الدور نصف النهائي الذي انتهى بفوز توتنهام 3-2 بعد الخسارة على أرضه ذهاباً صفر- 1.

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وكان لوكاس سجل ثلاثية في مرمى هادرسفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل شهر من ثلاثيته الشهيرة في أمستردام.

ويدين النادي اللندني أيضاً بتأهله إلى الدور الثاني من دوري أبطال الموسم الماضي إلى لوكاس؛ إذ أنقذ فريقه من الخسارة؛ بتسجيله هدف التعادل في مرمى برشلونة الإسباني 1-1 في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.

ووافق المهاجم البرازيلي البالغ 26 عاماً على شروط تجديد عقده لعام إضافي، علماً أن عقده الحالي ينتهي بعد أربعة أعوام.

وسجل لوكاس 15 هدفاً في مختلف المسابقات في الموسم المنصرم، وبات من ركائز تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو؛ بعد بداية متواضعة مع فريق شمال لندن الذي انتقل إلى صفوفه مقابل 30,2 مليون دولار من باريس سان جرمان الفرنسي في يناير/كانون الثاني 2018.