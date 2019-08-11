شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر: انضمامي إلى العين خطوة مهمة في مسيرتي الكروية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف محمد شاكر مدافع فريق الكرة الأول بنادي العين ومنتخبنا الوطني لكرة القدم، أجواء المعسكر الخارجي «للزعيم» بالمحفزة والمثالية، وقال: نعمل بقوة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، وسط حالة معنوية مرتفعة، ورغبة كبيرة في الخروج من المرحلة الحالية، بأفضل المكاسب المرجوة، وذلك خلال العمل في الحصص التدريبية والمباريات الودية، ونتطلع إلى تحقيق أهداف النادي الواضحة في الموسم الرياضي الجديد وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية.

أضاف محمد شاكر: استفدت كثيراً من المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، على المستوى الشخصي داخل الملعب وخارجه، برغم قصر الفترة التي أمضيتها في المعسكر الخارجي، وذلك بعد أن التحقت وزملائي الدوليون مع نهاية المرحلة الأولى بالنمسا، إنه من نوعية المدربين الذين يمنحون اللاعب الثقة المطلوبة لتطوير أدائه، وتجده قريباً من لاعبي فريقه بأسلوب تعامله الراقي وشخصيته القوية وأتمنى أن نوفق معه في تحقيق الأهداف المرجوة.

ومضى يقول: كرة القدم مرتبطة بالضغوطات، وعندما يكون خلف المدافعين حارس مرمى بإمكانيات ومقدرات «الدولي» خالد عيسى، هذا الأمر يقلص من عامل الضغوط، وبالنسبة لي أرتاح كثيراً لوجوده، لأنه يمتلك شخصية رائعة، ويمنحنا القوة المطلوبة والثقة الكبيرة.

وحول مدى انسجامه مع الفريق، قال: الأجواء مهيأة في النادي للوصول إلى أفضل درجات الانسجام، لعبت مع أكثر من لاعب ضمن زملائي الحاليين بالمنتخبات الوطنية السنية كسعيد جمعة، وخالد البلوشي، وفلاح وليد، وسالم عبدالله وغيرهم، الأمر الذي يجعلني على معرفة بأسلوب أدائهم والتناغم معهم بصورة سريعة.

وحول توقعاته للمنافسة على لقب بطولة الدوري في الموسم الكروي الجديد، قال: أتوقع منافسة قوية، قياساً بالحراك اللافت للأندية الكبيرة في تعزيز قوة الصفوف بلاعبين مواطنين وأجانب، والفريق الذي يسعى إلى التتويج باللقب مطالب بإظهار شخصية البطل والتعامل بالتركيز المطلوب منذ انطلاق المسابقة وحتى نهاية الموسم، وأتمنى التوفيق لفريقي في حسم اللقب وحصد الدرع ال14 والأول لي في مشواري مع «الزعيم». وأكمل: المؤكد أن انضمامي إلى فريق العين خطوة مهمة في مسيرتي الكروية وأتطلع بداية إلى دخول القائمة الأساسية للفريق، وأدرك جيداً ما المطلوب مني لتحقيق الإضافة المرجوة والمحافظة على الشارة الدولية بالتواجد في قائمة منتخبنا الوطني، وسقف طموح أي لاعب ينتمي لنادٍ كبير لا بد أن يكون مرتفعاً، وأطمح لمسيرة حاشدة بالبطولات والإنجازات على الصعيدين المحلي والقاري خلال مشوار الدفاع عن شعار زعيم الإمارات.

وزاد: عزز النادي من قوة صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وحدد أهدافه في الموسم الكروي الجديد، واللاعبون مطالبون برد التقدير للنادي من خلال العمل بقوة على تحقيق الطموحات وإسعاد جماهير العين الوفية.

وحول كيف استقبل العرض المقدم من نادي العين، قال: «الحقيقة امتزجت في نفسي مشاعر الفرح والفخر والاعتزاز، لدرجة أعجز عن وصفها، كنت أدرك جيداً أنه أحد أكبر أندية قارة آسيا وزعيم الكرة الإماراتية وبعدها لم أفكر بباقي العروض، مع الاحترام للجميع».

وعن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، قال: أفكر حالياً في فتح حساب خاص لي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بيد أنني أمتلك حسابين، الأول في إنستجرام والثاني في سناب شات، وفي اعتقادي أن إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من السلبيات، لأن المستخدم هو الذي يحدد أسلوب وطريقة تعامله مع الآخرين، وإذا أردت أن تكون شخصاً مؤثراً وتستفيد من الخدمات التي تقدمها مواقع التواصل فهذا الأمر بيدك، ولكن إذا أردت أن تستخدمها بطريقة خاطئة، فكل شخص هنا مسؤول عن تصرفاته بكل تأكيد.

قرار موفق

تحدث محمد شاكر عن طموحاته مع الفريق وعن الاحتراف الخارجي، قال: «لن أذيع سراً إن قلت لكم بأن أفضل قرار اتخذته في مسيرتي الكروية هو الانضمام إلى نادي العين؛ لذلك أفكر حالياً في تحقيق طموحاتي الكبيرة مع العين النادي الكبير، وأطمح كما ذكرت لكم لحصد البطولات، وتحقيق إنجازات محلية وخارجية، ومن ثم سأفكر في الاحتراف الخارجي بالتأكيد».

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وأضاف: أتطلع إلى معانقة المجد القاري، وأود أن أعيش شعور التتويج بلقب دوري أبطال آسيا وأتمنى أن يوفقنا الله العلي القدير في كتابة رقم جديد بأحرف من ذهب على جدار تاريخ إنجازات هذا النادي الكبير أبطالاً للقارة.

أشكر جمهور نادي العين على الثقة الكبيرة التي وضعوها في شخصي، والترحيب اللافت بداية بفترة المفاوضات مروراً بالإعلان عن توقيع العقد رسمياً، وصولاً إلى انضمامي لبعثة «الزعيم» في المعسكر، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأعد بتقديم أفضل ما لدي من أجل شعار العين.

لاعبو العين يفاجئون كايو في يوم ميلاده

فاجأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، زميلهم البرازيلي، كايو كانيدو، قبل انطلاقة الحصة التدريبية الأخيرة في معسكر الفريق الخارجي، باحتفالية استثنائية، وذلك بمناسبة عيد ميلاده؛ الأمر الذي منح اللاعب شعوراً طيباً بالمفاجأة غير المتوقعة.

وتلقى كايو بعد الاحتفالية التهنئة من جميع أعضاء البعثة.

أشجع ريال مدريد

أكد محمد شاكر لاعب العين أنه يشجع ريال مدريد الإسباني، مبيناً أنه فريق متكامل ومميز، ويضم أفضل اللاعبين في العالم، كما أنه يقدم كرة قدم جميلة تجذب عشاق الساحرة المستديرة، وأفاد أن الفرنسي رفاييل فاران لاعب الريال أفضل لاعب من وجهة نظره، مشيراً إلى أنه ساهم في تتويج ريال مدربد بدوري أبطال أوروبا عدة مرات كما قاد منتخب بلاده فرنسا للفوز بكأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.

ذكريات جميلة

قال محمد شاكر: مباراة عجمان أمام الفجيرة في الذاكرة، إذ أحرزت فيها هدفاً، وحصلت على جائزة أفضل لاعب، وبعدها أصبحت أساسياً بتشكيلة الفريق، لقد كانت مباراة رائعة جداً.

وأضاف: هناك عدة أسماء أكن لها تقديراً كبيراً لما قدموه لي خلال مشواري الكروي، وهم سعيد طواش، وعبدالغني نوح، وخلفان حليس، وماهر حسن، وقد حظيت بدعمهم ومساندتهم جميعاً منذ الصغر. ومضى يقول: انضممت إلى نادي عجمان عندما كنت في السابعة من عمري، ووقتها كان أصدقائي يذهبون إلى اللعب هناك، وشعرت بفراغ، لذلك قررت الذهاب معهم إلى النادي، وتدرجت عبر الفرق السنية بالنادي والمنتخبات الوطنية، حتى تم تصعيدي إلى فريق الكرة الأول، عندما بلغت ال16.