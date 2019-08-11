شكرا لقرائتكم خبر عن كالياري يتعاقد مع نانديز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي كالياري الإيطالي لكرة القدم، أمس الأول، تعاقده مع لاعب خط الوسط الأوروجواياني ناهيتان نانديز من نادي بوكا جونيورز الارجنتيني. وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن اللاعب وقع على عقد مع كالياري حتى 30 يونيو/حزيران 2024.
وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة تصل إلى 18 مليون يورو، إضافة إلى حوافز وأيضاً حصول النادي الأرجنتيني على 10 في المئة من قيمة بيعه لأي ناد آخر.
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