شباب الأهلي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز على فياريال 2 - 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اختتم شباب الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا بالفوز على فريق فياريال الإسباني «ب» بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم فياريال بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني تمكن دياز من إحراز هدف التعادل قبل أن يتمكن القناص أحمد خليل من تسجيل هدف «الفرسان» الثاني من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي في المباراة التجريبية الرابعة والأخيرة، في ختام معسكره الخارجي بأوروبا، ليعود الفريق إلى دبي بمكاسب فنية كبيرة من الاحتكاك مع فرق من مدارس كروية أوروبية مختلفة، على أن تستأنف التدريبات عقب عيد الأضحى المبارك، بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا للاعبين، لقضاء العيد مع أسرهم وذويهم.

ومن المقرر أن يلعب «الفرسان» مباراة ودية خامسة هي الأخيرة في التحضيرات مع أحد الفرق المحلية، بعد ختام المعسكر الذي استمر قرابة شهر (على مرحلتين)، وخاض فيه 4 تجارب احتكاكية، لعب المباراة الأولى في سلوفاكيا أمام دوروجي المجري، الذي فاز 2 1، بعدها انتقل إلى المرحلة الثانية في إسبانيا، وخاض فيها 3 مباريات تجريبية أخرى فاز في الأولى على شقيقه العربي الكويتي 4 1، كما كسب أتلتيكو بالياريس الإسباني بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز في الودية الرابعة له على فياريال ب2 1.

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وحقق معسكر أوروبا الكثير من الفوائد البدنية والفنية الكبيرة للاعبين بحسب تصريحاتهم خلال المعسكر، كما أعرب المدرب رودولفو أروابارينا عن رضاه عن المعسكر، مشيداً بحسن اختيار إدارة النادي للمكان وملاءمة الطقس للتدريبات، كما أشاد بانضباط اللاعبين وجديتهم التي أبدوها في التدريبات التي أفادتهم من الناحيتين البدنية والفنية، علاوة على تعميق العلاقات والروابط بينهم، من خلال روح العائلة التي ميّزت المعسكر.

وأبدى رضاه عن التعاقدات الجديدة التي من شأنها تدعيم صفوف الفريق المقبل على موسم استثنائي حافل بالاستحقاقات على الصعيدين المحلي والقاري، بعدما عاد للمشاركة في دوري أبطال آسيا، ودخل النسخة القادمة منه تسبقه سمعته، حيث سبق أن حل وصيفاً في نسخة عام 2015 بعدما خسر المباراة النهائية بصعوبة من مضيفه جوانج زهو الصيني بهدف دون رد.

يذكر أن شباب الأهلي سيفتتح الموسم بملاقاة مستضيفه العين، يوم الثالث والعشرين من أغسطس/آب المقبل، لحساب المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي الذي يحمل لقبه، كما تجدر الإشارة إلى أن إدارة «الفرسان» لبّت للجهاز الفني رغبته في ما يخص انتدابات اللاعبين للموسم الجديد بعد التعاقد مع الثلاثي البرازيلي لاعب الوسط ويسلي بيريرا (18 عاماً)، ومواطنه من نفس العمر جوستافو هنريك، الذي يجيد اللعب بمركزي قلب الدفاع والارتكاز، ثم البرازيلي أيضاً ليوناردو سباداسيو (19 عاماً)، الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، علاوة على السويسري لاعب الوسط ديفيد مارياني (28 عاماً)، وجميعهم تم تسجيلهم في فئة المقيمين بعد الوقوف على قدراتهم وإمكانياتهم الفنية والبدنية.

وتشير التعاقدات التي جاءت أغلبيتها مع لاعبين برازيليين، إلى أن الطابع اللاتيني سيكون سمة حاضرة في أسلوب أداء «الفرسان» في الموسم القادم الذي يطمح فيه للتتويج بمزيد من الألقاب بعد الثنائية التي حققها الموسم المنصرم (كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي)، كما حل في المركز الثاني بدوري الخليج العربي.