مدرب بورنموث يطالب بالصبر على الصفقات الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال إيدي هاو مدرب بورنموث، إن تعاقد النادي مع خمس صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات دفع الجماهير للتفاؤل قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ لكنه شدد على ضرورة الصبر على اللاعبين الجدد حتى يناير/‏كانون الثاني المقبل.

وتعاقد بورنموث، الذي أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز ال14، مع المدافعين لويد كيلي وجاك ستيسي، ولاعب الوسط فيليب بيلينج، والجناح أرنوت دانجوما بعقود نهائية، بينما وقع الجناح هاري ويلسون عقداً لمدة عام واحد على سبيل الإعارة من ليفربول.

وأضاف: دائماً ما أشعر بالقلق قليلاً؛ عندما يقول الجمهور ‭‬إنها تعاقدات رائعة‭‬ بعد نهاية فترة الانتقالات مباشرة. أفضل أن يقول الناس ذلك في يناير/‏كانون الثاني أو الموسم المقبل. هذا لا يعني أي شيء الآن؛ لكن سيتم التأكد من كفاءة الصفقات خلال المباريات على مدار الموسم، نأمل في نجاح الصفقات الجديدة، ونتمنى التوفيق للاعبين الذين رحلوا عن النادي في مسيرتهم المستقبلية. أتطلع بالتأكيد للعمل مع اللاعبين الجدد ومعرفتهم بشكل أفضل».

واعترف هاو بسعادته بويلسون القادم للفريق على سبيل الإعارة من ليفربول، وسجل 32 هدفاً مع الفريق الثاني لبطل أوروبا، وقد يخوض أولى مبارياته في الدوري الممتاز مع الفريق.