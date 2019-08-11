شكرا لقرائتكم خبر عن حسين: تنظيم بطولات ودية تكسب اللاعبين حساسية المباريات الرسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تستعد أندية دوري الخليج العربي لتدشين الموسم الجديد الذي سيحفل بالعديد من التحديات والإثارة التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها للمنافسة على الدرع عطفاً على التعاقدات المميزة واللافتة التي أبرمتها الفرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. على صعيد التعاقدات بحثت الأندية عن الأفضل، ومن بين أكثر الصفقات تميزاً والتي تعد من العيار الثقيل تعاقد نادي الجزيرة مع عمر عبدالرحمن «عموري» وعامر عبدالرحمن في خطوة أثلجت صدور جماهير نادي العاصمة أبوظبي.

تحتل فترة الإعداد من إقامة معسكرات داخلية وخارجية، مرتبة مهمة في نطاق التجهيز لمنافسات الموسم الكروي وقبل تدشينه كل عام، دون أدنى شك أن الاستفادة من فترة 20 يوماً التي يجرى فيها المعسكر تقود إلى النجاح خلال الموسم بمختلف فصوله واستحقاقاته.

وأكد خبراء ورياضيون أهمية مرحلة التحضير بدءاً من التجمع الداخلي، والمغادرة لإقامة معسكر خارج الدولة يتخلله خوض مباريات ودية، والختام بفترة الإعداد الأخيرة التي تدخل فيها الفرق أجواء المنافسات الرسمية.

وقال يوسف حسين الناقد الرياضي في قنوات أبوظبي الرياضية ولاعب المنتخب الوطني السابق، إن مرحلة الإعداد تكتسب أهمية بالغة وتعد أهم مرحلة في الموسم تبني عليها الفرق آمالها وطموحاتها في المنافسات، مشيراً إلى أن اختيار مكان إقامة المعسكر ونوعية المباريات لا بد أن يكون مدروساً.

وأضاف شارحاً: «فترة الإعداد مهمة جداً ويتعين على اللاعبين التعامل معها بحرفية بالغة لتحقيق الاستفادة منها والحرص على التواجد بها، لتحقيق أهداف أنديتها خلال المنافسات الرسمية».

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وأشار حسين إلى أن تنظيم الأندية لبطولات ودية أو مباريات مجمعة شبه رسمية تضم فرقاً عربية تكسب اللاعبين حساسية المباريات الرسمية، وفرصة مهمة لاكتساب خبرات لياقية وبدنية عالية.

واعتبر أن الأندية التي تشارك آسيوياً وتتأهل إلى دور ال16 تظهر الأكثر جاهزية في المنافسات المحلية، موضحاً أن الاستفادة من الخبرات التراكمية بالمشاركة في البطولة القارية والتعامل مع مبارياتها الصعبة يمنحها أفضلية محلياً.

ومن جانبه أفاد منذر عبد الله الناقد الرياضي في قنوات أبوظبي الرياضية أن المعسكرات بشكلها الاعتيادي تقام على فترتين يتخللهما إعداد بدني وخوض عدد من المباريات الودية، ثم ختام التحضيرات على أرض كل فريق في الدولة وتشهد المعسكرات إقامة مباريات ودية على مدار 10 أيام للدخول في أجواء المباريات الرسمية، مؤكداً أن برنامج الفريق ينظم وفق قناعات جهازه الفني.

وأضاف: «العديد من الأندية ستستغل تدشين منافسات الموسم الجديد بمباريات كأس الخليج العربي للإعداد جيداً للدوري والارتقاء بمعدل اللياقة البدنية التي من المتوقع أن يصل معدلها ل70% مع انطلاق الموسم لدى معظم الفرق، ويرتقي المنسوب مع توالي المباريات». وشدد على أن الاحتكاك مع فرق قوية والتدرج في مستوى المباريات الودية التي تقام في المعسكرات التحضيرية يكفل الخروج بالاستفادة المرجوة. ونوه منذر عبدالله أيضاً بأهمية حسم ملف التعاقدات وخاصة اللاعبين الأجانب في توقيت مبكر وقبل انطلاق المعسكرات التحضيرية قدر الإمكان لضمان انسجام الوافدين الجدد ضمن منظومة الفريق وتلقي تعليمات الجهاز الفني حول الدور الموكل لهم.

وأردف: «الإعداد لا بد أن يستند إلى نظام علمي وممنهج، ويراعي رؤية الجهاز الطبي والمعد البدني وخبير التغذية، لضمان عدم منح اللاعبين أحمالاً قد تضر أو تؤدي إلى الإصابات».