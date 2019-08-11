شكرا لقرائتكم خبر عن صراع «ماكلان» و«مهداف عذبة» بكأس زايد في وندسور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن مضمار رويال وندسور بالعاصمة البريطانية لندن عصر اليوم، فعاليات الجولة الرابعة من كأس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للفئة الأولى، والجولة الخامسة من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تزامناً مع «عام التسامح»، وتحت شعار: «عالم واحد.. 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة».

وخصص سباق كأس زايد لمسافة الميل 1600 متر، وتبلغ جائزته 40 ألف جنيه إسترليني، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك فيه نخبة من الخيول من فرنسا وبريطانيا والسويد.

ويتصدر الترشيحات الجواد «ماكلان» لستال ابيريتيف، بإشراف هنريك انجبلوم، وقيادة فيرجس سويني، وكان الجواد البالغ 7 سنوات والذي ينحدر من نسل «داحس»، قد حقق عدة انتصارات في السويد، ويبلغ تصنيفه 107.

وحقق «ماكلان» الفوز بفارق نصف طول على «شموس عذبة» في سباق كأس الخيالة العمانية كليرترون ستيكس في إنجلترا، وحل في المركز الثاني عن «كونشيتا» في سباق جبل علي زعبيل إنترناشونال ستيكس في نيوبري في آخر مشاركة.

وينافسه على اللقب «مهداف عذبة» لسباقات عذبة السعودية، بإشراف فيليب كولنجتون وقيادة تاج اوشيه، وحقق ابن «عامر» الفوز مرتين والمركز الثالث مرتين من خلال خمس مشاركات خاضها خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، ويبلغ تصنيفه 120.

وتفوق «مهداف عذبة» على «إماراتي» في مسافة 2400 متر بمضمار كابينيللي في روما، وعلى «أوزان» في مسافة 2000 متر بمضمار نيوبري، وحل ثالثاً في سباق شادويل دبي إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى في آخر مشاركة في نيوبري.

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ومن أبرز الخيول المرشحة «مهداف عذبة» لسباقات عذبة السعودية، بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة جيرالد موسيه، وكان الجواد البالغ 7 سنوات والمنحدر من نسل «عامر» قد حقق عدة 4 انتصارات في تاريخه السباقي.

وينافس على اللقب أيضاً «ستورم تروبر» افارتيز اريبيانز، بإشراف بيفرلي ديتروم، وقيادة دانييل مسكوت، ويبلغ تصنيف الجواد البالغ 8 سنوات والمنحدر من نسل «نيفور دي كارديون» 111 رطلاً.

وهناك أيضاً «تجاري» لجيمس اوين ريسنج كلوب، بإشراف نفس المالك، وقيادة مارتن دواير، الذي حقق الفوز مرتين من إجمالي 8 مشاركات، وجاءت بفارق نصف طول عن «ازنت ريسكي» في وولفر هامبتون. كما حقق الفوز بفارق 0,75 طول على «هاليب دو فورجيه» في سباق البستان للتكافؤ في لينجفيلد.وتجتذب الجولة الخامسة من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني 8 فرسان في من سن 9 إلى 15 عاماً، يمتطون صهوات الخيول الصغيرة «البوني» التي لا يزيد ارتفاعها على 148 سنتيمتراً.

ويتصدر الترشيحات دانييل اليس على صهوة البوني «او فلاينج دوتر» الذي حقق المركز الأول مرة، وحل في المركز الثاني مرتين، والمركز الثالث ثلاث مرات، وينافسه ايفور هيربريت على صهوة «ذا ممبر» الفائز مرة والثالث ثلاث مرات.

وينافس على اللقب ريتشارد كوك على صهوة «آني جيت يور قن» الفائز مرة، وسينا شيبارد على صهوة «او ليتيل مولي» الذي حل في المركز الثالث ثلاث مرات.

وهناك الفارسة ميجان بيفان على صهوة «موتور ايد» الذي حقق المركز الثاني مرتين والمركز الثالث مرة، وسيب جريفن على صهوة «ريجمنتال باي» الحاصل على المركز الثاني في أفضل نتيجة له.