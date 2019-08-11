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الكرواتي بيريسيتش يقترب من بايرن ميونخ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن المهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش بات قريباً من إتمام انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، قادماً من نادي إنتر ميلان.

وذكرت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أمس أن بيريسيتش (30 عاماً)، الذي لعب من قبل في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وفولفسبورج، لم يكن مدرجاً في قائمة فريق إنتر ميلان التي ستواجه بلنسية في مباراة ودية.

ويمكن أن ينتقل بيريسيتش في البداية معاراً لبايرن ميونخ، الذي سيضع خيار شراء اللاعب بعد نهاية فترة الإدارة مقابل 25 مليون يورو (28.1 مليون دولار).

ويلعب بيريسيتش مع إنتر ميلان منذ 2015، ولكن بات لديه مستقبل قصير مع الفريق بعد تولي أنطونيو كونتي تدريب إنتر ميلان.

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