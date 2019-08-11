الجورجي جوبافا يتصدر مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استأنفت صباح أول أمس، بفندق سوفتيل بكورنيش أبوظبي، منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج السادس والعشرين الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمساهمة شركة بالمز للرياضة، ومجموعة شركات محمد رسول الخوري. وشهدت بطولة الأساتذة الدولية فوز المتصدر الجورجي جوبافا بادور بنقطته السابعة، والتي أعطته فرصة كبيرة لنيل المركز الأول في انتظار نتيجة الجولة الأخيرة التي يكفيه التعادل فيها، وذلك بعد فوزه المستحق على البولوني بارتل ماتوز. وعلى الطاولة الثانية اكتفى الصيني ني هوا بالتعادل مع سوكو بارتوز، من بولونيا، وأصبح رصيد كل منهما 6 نقاط، وفقدا بذلك الفرصة في المنافسة على اللقب وسيتنافسان على المراكز من الثاني إلى الخامس.

واستطاع الأوزبكي يعقوبوف نودر بيك، الظفر بنقطة ثمينة على الطاولة الثالثة أبقت فرصه إلى حد ما في المنافسة على اللقب، وكان ذلك بعد فوزه على الهندي مورالي كارتيكيان، وأصبح رصيده ست نقاط ونصف النقطة، واستطاع نجم منتخب الإمارات سالم عبد الرحمن العودة إلى المنافسة بعد فوزه على الأوكراني كيريل شيفيشينكو.

وبنهاية الجولة الثامنة وقبل الأخيرة، يتصدر البطولة برصيد سبع نقاط ونصف النقطة، اللاعب جوبافا بادور.

وفي المركز الثاني الأوزبكي يعقوبوف برصيد ست نقاط ونصف النقطة، وفي المركز الثالث أربعة لاعبين برصيد ست نقاط لكل منهم، وهم برهم مقصودي من إيران، وني هوا من الصين، وألكسندر انديج من صربيا، وسوكو بارتوز من بولونيا، وستكون الجولة الأخيرة من بطولة الأساتذة حاسمة.

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وفي البطولة المفتوحة حافظ اللاعب الفلبيني ليمارت على المركز الأول بثماني نقاط كاملة من ثماني جولات، وفاز بالجولة الثامنة على مواطنه ديماركوت فرانسيس، واستطاع اللاعب الإماراتي إبراهيم سلطان المنافس الوحيد على اللقب، انتزاع النقطة السابعة التي أبقت حظوظه في المنافسة على اللقب، من اللاعب الفلبيني مارلون بيدارس.

وعلى الطاولة الثالثة كان التعادل سيد الموقف بين الهندي سوميت جروفر والأرميني إدوارد هاكوبيان، وأصبح رصيد كل منهما ست نقاط ونصف النقطة، وكان التعادل أيضاً على الطاولة الرابعة التي جمعت بين اللاعبتين ميغنا وجيوتسنا وكلتاهما من الهند.

وبنهاية الجولة الثامنة وقبل الأخيرة، يتصدر البطولة برصيد 8 نقاط فرياس يليه إبراهيم سلطان بسبع نقاط، ويتساوى أربعة لاعبين برصيد ست نقاط ونصف النقطة، على المراكز من الثالث إلى السادس وهم جيوتسنا وميغنا، وروهان بهرات وسوميت جروفر.

وانتهت منافسات بطولة الناشئين الدولية، وأسفرت النتائج عن تتويج برانيش بالمركز الأول في فئة 16 سنة، وحل خلفه مواطنه موهان كوشاجارا. وفي فئة 14 سنة فاز موكاموف ارجين من أوزبكستان بالصدارة. وفي فئة 12 سنة حلّق اصيلوف ميراس من كازاخستان بقمة الترتيب.

أما في فئة 10 سنوات فقد فاز عادل ساتيبالدي من كازاخستان بالمركز الأول، وشهدت فئة 8 سنوات تفوقاً إماراتياً بحلول راشد الحمادي في الصدارة، وجاء خلفه الصيني ليو زولو، وحصد الإماراتي سلطان الزرعوني المركز الثالث.