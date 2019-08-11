شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة يتفادى الحديث بشأن نيمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجنب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، الدخول في الجدل المثار حول إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق، مكتفياً بالتأكيد على أنه راض وسعيد بمجموعة اللاعبين المتواجدين بالفريق حالياً.
وجاء ذلك خلال حديث فالفيردي لوسائل الإعلام قبل المباراة الودية المقررة بين برشلونة ونابولي الإيطالي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
وقال فالفيردي لدى سؤاله عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة من جديد: إنني سعيد باللاعبين المتواجدين لدينا، فهم لاعبون جيدون للغاية، لا يعرف ماذا سيحدث مستقبلاً.
كذلك تلقى فالفيردي سؤالاً بشأن احتمالات رحيل الكرواتي ايفان راكيتيتش عن الفريق، ورد قائلاً: إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ولا يزال، ولكن بالطبع لا يمكنني تأكيد ما إذا كان سيستمر كذلك في الموسم المقبل.
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