4 تجارب قوية لخصت جاهزية «البرتقالي»

وصلت مساء أمس إلى أرض الدولة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان بعد انتهاء فترة التحضيرات بالمعسكر الخارجي الثاني، والذي أقيم في جمهورية مصر العربية منذ نهاية شهر يوليو الماضي، وهي الفترة التي سبقها المعسكر الأول الذي كان في ألمانيا.

وقرر الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الإداري منح اللاعبين راحة سلبية على أن تعود التدريبات عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة، للاستعداد لمواجهة حتا العائد لدوري المحترفين من جديد في هذا الموسم في الجولة الأولى لمنافسة كأس الخليج العربي.

وخاض الفريق البرتقالي الذي يستعد للموسم 2019-2020، خلال معسكره في مدينة 6 أكتوبر في مصر 4 تجارب قوية أمام فرق الدوري الممتاز المصري لخصت للجهاز الفني مدى الجاهزية البدنية والفنية قبل خوض الفريق استحقاقاته في الموسم الجديد.

وبدأ عجمان مواجهات الأندية المصرية بالخسارة أمام بيراميدز صفر-3، قبل أن يتعادل البرتقالي مع بتروجيت دون أهداف، وفي المواجهة الودية الثالثة خسر أمام الإنتاج الحربي 1-2، واختتم تجاربه أول أمس بالخسارة بهدف نظيف أمام المقاولون العرب، وكان البرتقالي قد بدأ التجارب الودية التحضيرية بمواجهة الظفرة في معسكره الخارجي الأول في ألمانيا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.