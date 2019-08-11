شكرا لقرائتكم خبر عن سبارتا روتردام يهزم فينلو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز سبارتا روتردام على ضيفه فينلو 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الأول، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من الدوري الهولندي لكرة القدم.
وسجل أهداف سبارتا روتردام هاليل ديرفيسوجلو وراجنار أتشي وعبدو هاروي ولارس فيلدويجك في الدقائق 56 و61 و83 و89، فيما سجل هدف فينلو بيتر فان أويين في الدقيقة 20.
ورفع سبارتا روتردام رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فينلو عند ثلاث نقاط في المركز السابع مؤقتاً انتظاراً لما ستسفر عنه بقية منافسات هذه الجولة.
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