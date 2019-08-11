الظفرة يخسر أمام سونيونج الإيراني ويودع «آسيوية الصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر فريق الظفرة أمام فريق سونيونج الإيراني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما، أمس، ضمن بطولة الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات التي تستضيفها تايلاند هذه الأيام، وبهذه النتيجة ودع فريق الظفرة البطولة، وهذه الخسارة هي الثانية له، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام ناجويا الياباني 2-4.

وتبقت للظفرة مباراة واحدة غداً أمام فريق كاظمة الكويتي، وتعتبر مباراة تحصيل حاصل للفريقين، بعد أن ضمن فريق ناجويا أوشانز الياباني والفريق الإيراني الصعود إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وكان كاظمة ودع أيضاً البطولة بالخسارة الثانية من الفريق الياباني 1-3، وكان خسر أمام بطل إيران في المباراة الأولى 2-8.