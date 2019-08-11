شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن عن نفسه ويفوز على نوريتش 4-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ليفربول عن نفسه بقوة منذ اليوم الأول من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز؛ وذلك بفوزه أمس الأول على ضيفه العائد إلى الأضواء نوريتش سيتي 4-1 على ملعب «أنفيلد»؛ لكن الفرحة لم تكن كاملة؛ لأنه خسر جهود حارسه البرازيلي أليسون بيكر؛ لإصابته في الشوط الأول.

وبعد أن كان قاب قوسين الموسم الماضي من إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 1990 قبل أن يخسر في المتر الأخير لمصلحة مانشستر سيتي الذي توج باللقب للمرة الثانية توالياً؛ بعد أن أنهى البطولة بفارق نقطة يتيمة عن «الحمر»، يسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب إلى البناء على ما قدمه في 2019 من أداء لافت ونتائج قادته إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام.

وأكد ليفربول قوته بين جماهيره في «أنفيلد»؛ حيث لم يذق طعم الهزيمة للمباراة الحادية والأربعين توالياً في الدوري، في ثاني أطول سلسلة خلف تشلسي الذي لم يخسر ل86 مباراة متتالية في «ستامفورد بريدج» بين مارس/‏آذار 2004 وأكتوبر 2008. وضغط رجال كلوب منذ صافرة البداية، وأثمرت جهودهم في الدقيقة السابعة حين توغل البلجيكي ديفوك أوريجي الذي لعب أساسياً؛ بعدما قرر كلوب إراحة السنغالي ساديو مانيه؛ بسبب وصوله مع بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، في الجهة اليسرى قبل أن يعكس الكرة التي ارتدت من المدافع غرانت هانلي، وتحولت إلى شباك حارسه الهولندي تيم كرول.

وبحسب شركة «أوبتا» للإحصاءات، فهذه المرة الثانية فقط في تاريخ الدوري الممتاز التي يكون فيها هدف افتتاح الموسم من خطأ في مرمى المسجل، والأولى كانت في موسم 2015-2016 حين سجل كايل ووكر هدف الفوز لمانشستر يونايتد (1-صفر) على حساب فريقه توتنهام.

وفي ظل الضغط والسيطرة المطلقة لليفربول، بدا جلياً أن نوريتش، العائد إلى الدوري الممتاز بعد ثلاثة مواسم في الدرجة الأولى، عاجزاً عن تكرار سيناريو مواجهته الأخيرة في «بريميير ليغ» مع «الحمر» حين سجل في مرماهم أربعة أهداف قبل أن يسقطه أدم لالانا 4-5 بهدف في الوقت بدل الضائع في 23 يناير/‏كانون الثاني 2016.

Advertisements

وترجم ليفربول هذه الأفضلية المطلقة بإضافة هدف آخر بطله هذه المرة المصري محمد صلاح، بعد سلسلة من التمريرات المتتالية لفريقه وفشل من دفاع نوريتش في ابعاد الكرة، لتصل إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي مررها بينية لصلاح فسددها الأخير من زاوية صعبة أرضية على يمين كرول (19).

ووجه المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الضربة القاضية للضيوف بإضافة الهدف الثالث بكرة رأسية؛ إثر ركلة ركنية نفذها صلاح بالذات (28). لكن استعراض «الحمر» تعكر بإصابة حارسه أليسون في ربلة ساقه اليمنى، ما اضطر كلوب إلى استبداله بالإسباني أدريان الذي انضم إلى عملاق أنفيلد قبل أربعة أيام فقط من وست هام يونايتد في انتقال حر (39).

لكن هذه الضربة لم تؤثر في معنويات أصحاب الأرض الذين أضافوا الهدف الرابع بعد دقائق معدودة عبر أوريجي بكرة رأسية محكمة بعد تمريرة طويلة متقنة من ترنت ألكسندر-أرنولد (42).

وفي الشوط الثاني بدا ليفربول قريباً جداً من هدف خامس، لكن فاجأه نوريتش بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 64 بعد تمريرة بينية في ظهر الدفاع من الأرجنتيني إيميليانو بوينديا إلى الفنلندي تيمو بوكي الذي تقدم بها قبل أن يسددها أرضية على يمين أدريان.

ورغم الفرص العديدة التي سنحت له في الدقائق المتبقية والتبديلات التي أجراها بادخال مانيه وجيمس ميلنر، عجز ليفربول عن الوصول مجددا إلى شباك ضيفه واكتفى بالأهداف الأربعة التي سجلها في الشوط الأول.