انت الان تتابع ضربة موجعة.. غوارديولا: ساني ربما يغيب لسبعة أشهر ولم أفكر أبدا في بيعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غوارديولا يتحدث مع ساني في مباراة مان سيتي مع مان يونايتد في أبريل 2017

قال غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الجناح الألماني ليروي ساني ربما سيغيب عن الفريق لمدة سبعة أشهر بسبب إصابة تعرض لها في مباراة ضد ليفربول. وسيخضع اللاعب لجراحة الأسبوع المقبل. ونفى المدرب أن يكون قد فكر في بيع اللاعب.

أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة (9 آب/ أغسطس) أن الجناح الدولي الألماني ليروي ساني سيغيب لفترة تتراوح من ستة إلى سبعة أشهر، بعد أن يخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية من أجل علاج إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأفاد غوارديولا خلال مؤتمر صحافي عشية بدء حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي (البرمييرليغ) السبت ضد وست هام "إنها أنباء سيئة بشكل لا يصدق. لا أعرف كم من الوقت سيغيب عنا. عادة ما يستمر هذا النوع من الإصابات لستة أو سبعة أشهر، أتمنى أن يكون (معنا) في فبراير/ شباط أو مارس/ آذار".

وتعرض ساني (23 عاما) لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة "درع المجتمع" ضد ليفربول الأحد الماضي، والتي حسمها "السيتي" بركلات الترجيح.

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وتابع غوارديولا "إنه شاب وسيتعافى بشكل جيد ونأمل أن تجري الجراحة الأسبوع المقبل. إنه بين أفضل الأيادي"، مضيفا "سيساعده الجميع. سيشعر بالوحدة لكننا سنعاونه على أن يشعر بالراحة قدر الإمكان".

غوارديولا: لم أفكر أبدا في بيع ساني

وتلقى ساني، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي في موسم 2017-2018، عرضا بتجديد عقده مع بطل الدوري الانجليزي لكنه لم يوقع بعد أن واجه صعوبات في اللعب أساسيا بانتظام خلال الموسم الماضي. ويتردد منذ أسابيع أن بايرن يرغب في التعاقد معه لتدعيم صفوفه بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إضافة الى الكولومبي خاميس رودريغيز العائد إلى ناديه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارته. لكن إصابة ساني وابتعاده الطويل سيدفعان بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه، أقله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد غوارديولا خلال المؤتمر أنه لم يفكر أبدا ببيع ساني، وختم قائلا: "لا أعتقد أنه كان سيرحل. لطالما قلت إنه لاعبنا وهو بدوره لم يقل إنه يريد الرحيل. لطالما اعتقدت أنه سيبقى معنا".