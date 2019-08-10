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سان جيرمان يفرض قواعد صارمة على لاعبيه بينها منع الشيشة!

أصدر فريق باريس سان جيرمان حزمة جديدة من القوانين، من أجل ترتيب بيته الداخلي ووضع حد لسلوكيات بعض نجوم الفريق وعلى رأسهم نيمار دا سيلفا، الذي يقترب يوماً بعد آخر من الرحيل عن العاصمة الفرنسية، حسب تقارير صحفية.

عانى باريس سان جيرمان كثيراً من سلوكيات بعض لاعبيه سواء فوق المستطيل الأخضر أو خارجه، فقد وصل صراع الأنا بين بعض النجوم في أكثر من مرة إلى مستوى، جعل صورة الفريق الباريسي تتعرض لاختبار حقيقي. وقبيل انطلاق الموسم الحالي، يتجه باريس سان جيرمان إلى اعتماد "قواعد سلوكية" أكثر صرامة بحق لاعبيه، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول السير عكس التيار، ويتسبب بالتالي في خلق أجواء غير مريحة داخل النادي.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "شبورت بيلد" الألماني أن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وضع قواعد سلوكية جديدة يجب على كل لاعبي فريق العاصمة الفرنسية الالتزام بها. وأضاف أنه من بين هذه القواعد: منع ممارسة بعض الرياضات الخطيرة مثل التزلج على الماء، وتدخين الشيشة.

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وتابع نفس المصدر أنه من بين هذه القواعد أيضاً، الالتزام بالتعامل مع طبيب باريس سان جيرمان ومنع الذهاب إلى طبيب آخر، حيث يأتي هذه الإجراء الجديد للرد على تصرف نيمار دا سيلفا، الذي خضع لعملية جراحية في البرازيل عقب تعرضه لكسر في مشط القدم سنة 2018.

وكان باريس سان جيرمان، قد أعطى في وقت سابق عدة إشارات بأن الفريق سيغير من نهجه في التعامل مع النجوم، إذ أصدر قبل أسابيع بياناً شديد اللهجة طالب من خلاله نيمار دا سيلفا بالعودة إلى تدريبات الفريق.

يشار إلى أن صحيفة "سبورت" الإسبانية، قد أوضحت أن ليوناردو طلب من لاعبي الفريق حل نزاعاتهم الشخصية مع نيمار بشكل مباشر، ودون اللجوء إلى إدارة الفريق. وهذا ما اعتبر رسالة أخرى من الفريق الباريسي في التعامل مع نيمار وباقي النجوم، الذين لا يحق لهم الشعور بأنهم أكبر من النادي. حسب تصريح أدلى به ليوناردو لقناة "كنال بلوس" الفرنسية.