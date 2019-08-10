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ريال مدريد يغري نيمار براتب خيالي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن النادي الملكي ريال مدريد رفع من مستوى مغرياته لضم نجم نادي سان جيرمان الفرنسي المهاجم البرازيلي نيمار إليه. وتحدثت التقارير عن راتب سنوي كبير ربما لا يحلم به غيره من النجوم.

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم السبت (10 آب/ أغسطس 2019) أن النادي الملكي ريال مدريد قدم عرضا مغريا ضخما لضم النجم البرازيلي نيمار، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يعتزم دفع 40 مليون يورو سنويا لنيمار (27 عاما) في حال انضمامه لريال مدريد، وهو ما يفوق راتب نيمار حاليا لدى النادي الباريسي، نحو 36 مليون يورو، وفقا لوسائل إعلام.

وتابعت الصحيفة أنه في حال حدث ذلك، سيكون نيمار ثاني أعلى اللاعبين أجرا في العالم بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفقا للصحيفة الإسبانية. ووضعت الصحيفة للموضوع عنوانا يقول:" فلورنتينو يعتزم تغطية نيمار بالذهب" مشيرة إلى أن الريال يسعى إلى ضم نيمار لخمسة مواسم.

وكانت الصحيفة الإسبانية ذكرت قبل أيام قليلة أن ريال مدريد عرض على النادي الباريسي انتقال نيمار مقابل 120 مليون يورو، وشمل العرض الموافقة على انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب النادي الملكي، إلى النادي سان جيرمان.

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وكان المهاجم البرازيلي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان قبل عامين مقابل صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، ويستمر عقد نيمار مع النادي الباريسي حتى نهاية حزيران/ يونيو 2022. ويرغب نيمار في الرحيل عن سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، وكان صرح في مقابلة مع قناة "او ماي غول" على يوتيوب بأن أجمل ذكرياته كانت فوزه مع برشلونة على باريس سان جيرمان بستة أهداف مقابل هدف في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

من جانبه، تجنب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، الدخول في الجدل المثار حول إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق، مكتفيا بالتأكيد على أنه راض وسعيد بمجموعة اللاعبين المتواجدين بالفريق حاليا.

وجاء ذلك خلال حديث فالفيردي لوسائل الإعلام قبل المباراة الودية المقررة بين برشلونة ونابولي الإيطالي مساء اليوم السبت ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وقال فالفيردي لدى سؤاله عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة من جديد "إنني سعيد باللاعبين المتواجدين لدينا، فهم لاعبون جيدون للغاية"، مضيفا أنه لا يعرف "ماذا سيحدث".