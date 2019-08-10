شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتتح مبارياته في الكونفدرالية بالفوز على «إيتوال» برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح فريق «بيراميدز» مباريات في اول مشاركة له في بطولة الكونفدرالية، بالفوز على ضيفه فريق «إيتوال» من الكونغو، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب «30 يونيو» في ذهاب دور الـ 64 من البطولة.

تقدم الغاني جون أنطوي بالهدف الأول في الدقيقة 19 من تسديدة قوية إثر تلقيه عرضية متقنة من عبدالله السعيد، وبعدها بثلاث دقائق استطاع الإيفواري إيريك تراوري الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 33 نجح أنطوي في إحراز الهدف الثالث من رأسية متقنة.

وفي الدقيقة 89 استطاع بان موكوكبو تقليص الفارق للضيوف، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع نجح أحمد على في الحصول على ضربة جزاء وتمكن من تنفيذها بنجاح مختتما الأهداف الأربعة لـ «بيراميدز».