شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستهل مشواره الإفريقى بـ«اطلع برة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى مشواره فى افتتاح دورى رابطة الأبطال الإفريقى، بمواجهة فريق «اطلع برة» الجنوب سودانى، فى ذهاب دور الـ64 لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى ستجرى عند السابعة مساء اليوم، على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية. ورغم أن المباراة صاحب الأرض فيها هو الفريق السودانى إلا أن مسؤوليه فضلوا خوض المواجهتين فى مصر، ورغم سهولة المواجهة، من الناحية النظرية، بالنسبة للاعبى الأهلى وجهازهم المعاون إلا أن كرة القدم عودتنا دائماً على عدم وجود ثوابت بها، وأنها دائماً ما تأتى لنا بالعديد من المفاجآت، والتى يعمل لها ألف حساب، مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، ولاعبوه، أصحاب الخبرات العالية، فى المباريات الإفريقية، حيث أثبتت جميع المواجهات على مر تاريخ القلعة الحمراء، أنهم يعملون ألف حساب لكل الفرق التى يواجهونها سواء فى البطولات الخارجية، أو المحلية. وشهدت التدريبات قيام لاسارتى بتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الهجومية لتنفيذها خلال المواجهة، والتركيز على الكرات الثابتة من مختلف الزوايا، باعتبارها حلولًا سحرية، للوصول لشباك المنافسين، فضلًا عن وجود أكثر من لاعب متميز فى صفوف الفريق، يمكنه هز الشباك من التسديد سواء من الكرات الثابتة أو المتحركة، وعلى رأسهم على معلول، وأحمد فتحى، وحمدى فتحى، ورمضان صبحى، والذين تألقوا وظهروا بصورة متميزة خلال التدريبات الأخيرة.

واشتعلت المنافسة فى خط الدفاع بعد ظهور محمود متولى بمستوى متميز فى التدريبات الأخيرة وسعيه لحجز مقعد أساسى بين صفوف الفريق، وكذلك ظهور رامى ربيعة بمستوى ثابت، ومعهما الثنائى أيمن أشرف، وياسر إبراهيم. وشهد المران الرئيسى، الذى أداه الفريق قبل السفر إلى الإسكندرية، أمس الأول، اكتفاء الثنائى وليد سليمان وجيرالدو بأداء تدريبات تأهيلية، لتخليصهما من آلام الإصابة التى تداهمهما، والتى أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق خلال الأيام المنقضية. وعقد مارتن لاسارتى محاضرة مع لاعبيه عقب انتهاء المران الرئيسى، طالبهم خلالها بالسعى لاستغلال كل الفرص التى ستسنح لهم أمام المرمى، وعدم الاكتفاء بهز الشباك مرات قليلة، والسعى لتحويل المواجهة لمهرجان أهداف، وتفادى تكرار أخطاء الموسم المنقضى، فى إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى. وينتظر أن يخوض الأهلى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من محمد الشناوى، محمد هانى، رامى ربيعة، محمود متولى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، حمدى فتحى، صالح جمعة، رمضان صبحى، وليد أزارو. من جانبه رفض موريس مايكل، المدير الفنى لفريق اطلع برة، الاستسلام فى مواجهة الأهلى، وقال «بالرغم من التاريخ والخبرات التى يتمتع بها لاعبو الأهلى، فإننا لن نكون صيدا سهلا فى المواجهة، حيث إننا نمتلك العديد من اللاعبين المتميزين القادرين على تحقيق نتيجة جيدة».