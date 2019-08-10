شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتى» يرفض رحيل «معلول» للدورى السعودى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، رفضه رحيل على معلول عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تلقيه عرضاً من نادى الأهلى السعودى، يبدى خلاله رغبته فى ضم التونسى معلول، بداية من الموسم الجديد.

وشدد لاسارتى على رغبته فى الإبقاء على القوام الأساسى للفريق، وعدم التفريط فى أى لاعب، من أجل تحقيق حلم جماهير ناديه، بالفوز بدورى رابطة الأبطال الإفريقى، فى هذه النسخة، والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية، الذى غاب الأهلى عنه منذ فترة طويلة. كان مسؤولو النادى السعودى قد أعلنوا عن رغبتهم فى ضم اللاعب، لرغبتهم فى تدعيم الجهة اليسرى الفريق، ولقناعتهم بالمستوى المتميز الذى ظهر عليه معلول خلال الفترة الأخيرة مع الأهلى، وتمتعه بالقدرات الفنية والبدنية العالية، التى تؤهله ليحل لهم أزمة الجهة اليسرى، التى تعانى نقصاً عددياً، خصوصاً أن فريقهم يسعى للمنافسة على بطولة الدورى هذا الموسم.

وأرجأ مسؤولو الأهلى موقف حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق، التى انتهت إعارته إلى السعودية، تحسباً لحدوث أى شىء فى ملف معلول، خلال الساعات المقبلة، خصوصاً أن المبلغ المالى المعروض من الجانب السعودى قد يدفع اللاعب للتفكير فى خوض التجربة. من ناحية أخرى، أعد مارتن لاسارتى، تقريرا فنيا شاملا، عن حالة جميع اللاعبين الذى لم يقم بقيدهم فى القائمة المحلية والإفريقية، ورفعه لمجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وأوضح لاسارتى، فى تقريره، اللاعبين الذى يتمسك بوجودهم فى الفريق ويرفض فكرة رحيلهم عن الفريق خلال الفترة الحالية، وكذلك اللاعبين الذى يرغب فى الاستغناء عنهم، سواء بالبيع النهائى، أو الإعارة لأحد الأندية المحلية.