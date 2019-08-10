شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يظهر «العين الحمرا» للاعبى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق الكروى الأول للزمالك، هجومًا على لاعبى الفريق وقام بتعنيفهم خلال الجلسة الأخيرة التى جمعته بهم قبل مران الجمعة، بسبب عدم التزام بعض اللاعبين بالتعليمات والمواعيد، فضلا عن فتح بعضهم خطوط اتصالات مع بعض الإعلاميين وقيامهم بتسريب بعض المعلومات عن الفريق للمواقع وصفحات السوشيال ميديا. وبدأ «يحيى» جلسته بتعنيف بعض اللاعبين وطالبهم بالالتزام بتعليمات وقرارات مجلس الإدارة والجهاز الفنى بالابتعاد عن وسائل الإعلام، مؤكدا أن عقوبات مغلظة تنتظر أى لاعب سيخرج عن النص أو يخترق أى قرار لمجلس الإدارة سواء على مواقع التواصل الإجتماعى أو المواقع الصحفية، مؤكدا لهم أن الفترة المقبلة شعارها التركيز فقط ولا تحتمل أى انشغالات بأى أمور قد تشتت أذهان اللاعبين.

وأصدر «يحيى» قراراً خلال التدريبات والمحاضرات بمنع تواجد الموبايلات مع اللاعبين، وأصدر المدير الفنى 3 قرارات سيتم تطبيقها بمنتهى الحسم خلال الفترة المقبلة، أولها عدم التأخر عن موعد التدريبات وحضور اللاعبين قبل المران بساعة تقريبا، وثانيا منع أى لاعب بالفريق من الدخول فى مناقشات مع أعضاء الجهاز المعاون ومدرب الأحمال والالتزام بتنفيذ تعليمات الجهاز طوال المران دون أى اعتراض، وأخيرا منع الإجازات خلال الأسبوع الجارى مهما كانت الأعذار حتى يتسنى للجهاز تجهيز جميع اللاعبين والوصول بهم لأعلى فورمة فنية وبدنية.

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من جانبه، أكد طارق يحيى، المدير الفنى للأبيض، أن اللاعبين الحاليين بالزمالك أمامهم فرصة ذهبية لكتابة أسمائهم بحروف من نور فى تاريخ القلعة البيضاء حال فوزهم بالبطولات هذا الموسم، مؤكدا أن ما يقوم به مرتضى منصور رئيس النادى مع اللاعبين من دعم مادى ومعنوى لم ولن يتوافر فى نادى الزمالك من قبل أو فيما بعد، وعلى اللاعبين إثبات وجودهم بحصد البطولات والألقاب، وقال: «اللاعبون عليهم مسؤولية كبيرة، لترجمة ما قام به مجلس الإدارة من صفقات وصرف مستحقات ومكافآت لبطولات».

وكشف المدير الفنى عن أنه توعد أى لاعب مقصر أو سيخرج عن النص بالاستبعاد من المباريات الرسمية، مشيرا إلى أن رئيس النادى منحه كافة الصلاحيات للحفاظ على قيم ومبادئ النادى، مؤكدا أن مرتضى منصور اتفق معه على أن الالتزام الأخلاقى والحفاظ على القيم والمبادئ أهم عنده من البطولات والانتصارات، وكلفه باتخاذ أى قرار أو عقوبة ضد أى لاعب يخالف تعليمات الإدارة أو الجهاز الفنى. واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية طارق حامد بعد مشاركته التدريبات الجماعية، فيما سيبدأ محمود علاء فى المشاركة الجماعية بالتدريبات بشكل تدريجى لحين تماثله للشفاء.

فى شأن آخر، حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، القائم بأعمال أمين الصندوق، على حضور تدريبات الفريق من أجل مساندة الجهاز الفنى واللاعبين استعدادا لمباراة ديكاداها الصومالى فى دورى أبطال إفريقيا.