الزمالك يفوز ديا أمام 6 أكتوبر بهدفين لهدف...

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جدة - عمرو شويل تغلب الزمالك على فريق 6 أكتوبر، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب النادى الأبيض، فى إطار الاستعدادات لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة القادم، فى ذهاب دور الـ64 بالكونفدرالية.



الشوط الأول

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، محمود حمدي الونش وخالد مصطفي ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز فى خط الدفاع، أحمد ذكي ومحمد حسن وشيكابالا ومحمد عنتر وأشرف بن شرقي فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

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سجل هدف الزمالك الأول أشرف بن شرقي فى الدقيقة 4 برأسية بعد تلقيه عرضية من التونسى حمدى النقاز وسجل فريق 6 أكتوبر هدف التعادل في الدقيقة 44 وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب لاعبي الزمالك وإهدار العديد من الفرصة السهلة.



الشوط الثانى

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمجموعة من التبديلات لخوض الشوط الثانى حيث تم الدفع بكلا من محمد صبحي بدلا من أبو جبل في حراسة المرمي، محمد عبد الغني بدلا من محمود حمدي الونش، حازم إمام بدلا من حمدي النقاز، كريم بامبو بدلا من شيكابالا، مصطفي محمد بدلا من أشرف بن شرقي، يوسف أوباما بدلا من محمد عنتر، عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب.

وفى الشوط الثانى، نجح يوسف أوباما فى تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41 ليقتنص الفوز للزمالك وانتهت المباراة بفوز فريقه بنتيجة 2 / 1 ودفع الجهاز الفني للزمالك بعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية.