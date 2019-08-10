شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى الشوط الأول من ودية 6 أكتوبر بتعادل إيجابى "1/1"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك الودية المقامة حالياً أمام فريق 6 أكتوبر، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى إطار الاستعدادات لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة القادم، فى ذهاب دور الـ64 بالكونفدرالية.



شيكابالا

سجل هدف الزمالك أشرف بن شرقي فى الدقيقة 4 برأسية بعد تلقيه عرضية من التونسى حمدى النقاز وسجل فريق 6 أكتوبر هدف التعادل في الدقيقة 44 وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب لاعبي الزمالك وإهدار العديد من الفرصة السهلة.



عنتر

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ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، محمود حمدي الونش وخالد مصطفي ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز فى خط الدفاع، أحمد ذكي ومحمد حسن وشيكابالا ومحمد عنتر وأشرف بن شرقي فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمجموعة من التبديلات لخوض الشوط الثانى حيث تم الدفع بكلا من محمد صبحي بدلا من أبو جبل في حراسة المرمي، محمد عبد الغني بدلا من محمود حمدي الونش، حازم إمام بدلا من حمدي النقاز، كريم بامبو بدلا من شيكابالا، مصطفي محمد بدلا من أشرف بن شرقي، يوسف أوباما بدلا من محمد عنتر، عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب.