شكرا لقرائتكم عمر لطفى أفضل لاعب فى مباراة مصر و كندا بمونديال ناشئى اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل عمر لطفى لاعب المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر و كندا فى كأس العالم المقام فى مقدونيا .

ونجح منتخب ناشئين كرة اليد فى الفوز على كندا بنتيجة 47 /20فى رابع لقاءات مصر بالمونديال .

ويستعد منتخب ناشئين كرة اليد إلى مواجهة المجر فى الثانية عشر والنصف ظهر الاثنين ختام الدور الأول بالمونديال .

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فاز منتخب ناشئين اليد فى الجولة الماضية أمس الجمعة على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.