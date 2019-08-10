شكرا لقرائتكم بيراميدز يمطر شباك النجمة الكونغولى برباعية فى أولى تجاربه الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365، بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة بيراميدز والنجمة الكونغولى فى ذهاب الدورى التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية غلى ملعب الدفاع الجوى.

ويبدأ بيراميدز مشواره الأول فى تاريخه بأفريقيا بقيادة مديره الفتى الجديد الفرنسى سباستيان ديسابر الذى تولى المسئولية الفنية عقب بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر.

ويعول بيراميدز على الصفقات الجديدة الذى دعم بها فريقه، وشملت جون أنطوى قادماً من مصر للمقاصة، والأوغندى لومالا عبده قادماً من نادى كالمار السويدى، وإبراهيم حسن من الزمالك، وأحمد على مهاجم المقاولون العرب، وطارق طه، ظهير أيسر الإسماعيلى، ومحمود حمادة، لاعب وسط الإنتاج الحربى، وإسلام عيسى من المصرى البورسعيدى، ودودو الجباس، مهاجم نادى وادى دجلة وليرس البلجيكى السابق، ومحمد عطوة قادماً من نادى الرائد السعودى.

انطلاق المباراة

3 - بداية سريعة لفريق بيراميدز بعد انطلاقة سريعة من جون أنطوي في الجهة اليسرى أنهاها بتمريرة قصيرة إلى عبدالله السعيد الذي سدد كرة قوية اصطدمت في الدفاع ووصلت سهلة إلى حارس المرمى.

10 - هجمة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق تسديدة من عبد الله السعيد تصدى لها حارس النجمة الكونغولى وبعد ذلك أكملها إيريك تراروى وسكنت بين أحضان الحارس.

15 - عرضية من عبدالله السعيد وصلت إلى إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء الذي مرر بينية رائعة برأسية إلى حون أنطوي، استلم أنطوي الكرة داخل منطقة الجزاء بدون أي رقابة لكن تباطئ بشدة في تسديد الكرة حتى أبعدها حارس المرمى إلى ركنية بنجاح.

19 - سجل أنطوى هدف التقدم لبيراميدز من رأسية رائعة أتت نتيجة استغلال "أسيست" عبد الله السعيد.

22 - استغل إسلام عيسى خطأ مدافع النجم الكونغولى وقطع الكرة ومررها لزميله إيريك تراورى الذى نجح فى تسجيل الهدف الثانى.

23 - حاول لاعب النجمة الكونغولى اختراق دفاع بيراميدز وسدد كرة ولكنها مرت أعلى قائم أحمد الشناوى حارس بيراميدز.

24 - تجرأ فريق النجمة الكونغولى على مرم بيراميدز من خلال بعض المحاولات لتقليص الفارق

31 - ركلة مرمى لصالح فريق النجمة الكونغولى.

32 - سيطرة من فريق بيراميدز على منطقة وسط الملعب وسط تدخل من لاعبى النجمة الكونغولى لإفساد الهجمات.

33 - تناقل للكرة بين أقدام لاعبى النجمة الكونغولى لاستقطاب لاعبى بيراميدز ومحاول بناء الهجمة.

34 - جون أنطوى يستغل عرضية رجب بكار ويحرز الهدف الثالث لبيراميدز من رأسية متقنة.

35 - كرة طولية من لاعبى النجمة الكونغولى تستقر بين أحضان أحمد الشناوى.

36 - ترقب من مدرب النجمة الكونغولى والتفكير يظهر على ملامحه لمحاولة تعديل النتيجة أمام نادى بيراميدز.

37 - إسلام عيسى يتعرض لعرقلة من لاعب النجمة الكونغولى ويحصل على خطأ.

38 - نفذ إسلام عيسى الخطأ ولكن دفاع النجمة الكونغولى نجح فى إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء.

39 - محاولة لبناء هجمة من الخلف للعبى بيراميدز وبينية من عبد الله السعيد وتصل الكرة إلى إسلام عيسى الذى قام بإرسال عرضية منعها دفاع النجمة من الوصول لتراورى.

41 - بيراميدز يفسد هجمة للاعبى النجمة الكونغولى من منتصف الملعب.

42 - إبراهيم حسن يتعرض لتدخل عنيف وتدخل الجهاز الطبى لعلاج اللاعب.

43 - الحكم يحتسب خطأ لصالح النجمة الكونغولى ضد نبيل دونجا لاعب بيراميدز.

44 - حكم مباراة بيراميدز والنجمة الكونغولى يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع.

45 - هجمة لصالح النجمة الكونغولى ومحاولة لتقليص الفارق أمام بيراميدز.

45 + 1 - الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز على النجمة الكونغولى بثلاثية نظيفة.

45 - انطلاق الشوط الثانى

46 - إصابة إسلام عيسى

48 - اعتراض أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز بعد حصوله على إنذار.

49 - ضربة حرة مباشرة لصالحة النجمة الكونغولى تستقر بين أحضان أحمد الشناوى حارس بيراميدز.

50 - ركلة مرمى لصالح النجمة الكونغولى

51 - مرواغة من جون أنطوى فى منتصف الملعب تنتهى بانقطاع الكرة وسقوطه على الأرض.

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52 - كرة طويلة بدون عنوان من لاعب النجمة الكونغولى تخرج على يمين الشناوى .

53 - عرضية من محمد حمدى وتتنهى برأسية من جون أنطوى ولكنها تستقر فى النهاية بين أحضان حارس النجمة الكونغولى.

54 - النجمة الكونغولى يحصل على خطأ فى حدود منطقة جزاء بيراميدز

55 - الشناوى ينقذ تسديدة خطيرة على مرمى بيراميدز.

58 - دفاع النجمة الكونغولى يمنع هجمة من إيرايك تراورى مهاجم بيراميدز.

59 - تشتيت بالخطأ من مدافع النجمة وتصل إلى الحارس الذى لا يستطيع الإمساك بها.

61 - تناقل للكرة فى وسط الملعب لبناء الهجمة من لاعبى بيراميدز.

62 - بينية من عبد الله السعيد لتراورى وبكنه يسقط أرضا ويفشل فى الحصول على الكرة.

63 - عرضية من إسلام عيسى ولكنها تمر على يسار حارس النجمة الكونغولى.

64 - ركنية لصالح النجمة الكونغولى يبعدها دفاع بيراميدز.

65 - هجمة لفريق النجمة الكونغولى ولكنها لم تكتمل وتتعطل أمام دفاع بيراميدز.

66 - الحكم يحتسب أوفسايد على حساب بيراميدز.

68 - خطأ لصالح النجمة الكونغولى من الجبهة اليمنى على حدود منطقة جزاء بيراميدزوينجح دفاع الأخير فى إبعاد الكرة.

69 - أحمد على يحل بديلا لجون أنطوى لتنشيط الخط الأمامى.

72 - نشاط هجومى بعد نزول أحمد على بمشاركة عبد الله السعيد وإسلام عيسى.

73 - الحكم يلغى هدفا لبيراميدز سجل تراورى بداعى التسلل.

75 - بيراميدز يحصل على خطأ على حدود منطقة جزاء النجمة الكونغولى .

77 - هجمة لصالح النجمة الكونغولى من ناحية اليسار وعرضية ولكنها مرت بسلام على مرمى الشناوى.

78 - خطأ للنجمة الكونغولى فى منتص ملعب بيراميدز.

79 - هجمة مرتدة لبيراميدز عن طريق أحمد على وإسلام عيسى وانتهت بتمريرة من الأخير لتراورى الذى فشل فى استغلالها وسددها برعونة على يمين حارس النجمة.

80 - تسديدة من نبيل عماد "دونجا" يتصدى لها حارس النجمة.

83 - محاولات على استحياء من لاعبى النجمة لتقليص الفارق أمام بيراميدز.

84 - ركنية لبيراميدز يتصدى لها حارس النجمة الكونغولى.

85 - تسديدة من النجمة الكونغولى يتصدى لها رجب بكار لاعب بيراميدز.

87 - خروج الشناوى من مرماه لغنقذ أحد الكرات.

88 - النجمة الكونغولى يستغل خطأ بيراميدز ويقلص الفارق.

89 - الحكم يحتب ثلاث دقائق وقت بدل ضائع.

90 + 1 - بيراميدز يحصل على ركلة جزاء عن طريق أحمد على.

90 + 2 - أحمد على يسجل الهدف الرابع لبيراميدز من ركلة جزاء

90 + 3 - الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة