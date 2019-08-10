ماذا قال ديسابر عن مواجهة الأهلى بعد رباعية بطل الكونغو ؟...

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قال ديسابر إن فريقه حقق نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، لكن ما تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر فيها، موضحا أنه سيعمل جاهد على تصحيح الأخطاء.
و شدد ديسابر خلال المؤتمر الصحفى على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف ولكن أداء الفريق الكونغولي الجيد خاصة في الشوط الثاني جعل النتيجة تتوقف عند 1/4 .
ديسابر أشار إلى أن النتيجة كبيرة ولكن لا يوجد في كرة القدم شيء مطمئن والهدف الذي دخل مرمى فريقه جاء من خطأ ساذج للغاية، ويجب الآن غلق ملف مباراة بطل الكونغو ويركز على مباراة الأربعاء أمام الأهلي في بطولة كأس مصر.
وبشأن لقاء الأهلي اكد ديسابر انه سيحاول الاستفادة من بعض اللاعبين الذين لم يسجلوا في الكونفدرالية مثل عبده لومالا وعطوة، وأمامه بعض الوقت لحسم قراره بشأن التغييرات وهل يحافظ على التشكيل الأساسي أم يجري بعض التعديلات أمام الأهلي.
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