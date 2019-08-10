شكرا لقرائتكم المزين يمنح لاعبى طنطا راحه ثلاثة أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح أيمن المزين المدير الفنى لطنطا راحة سلبية للاعبي فريقه لمدة 3 أيام بمناسبة أجازة عيد الاضحى المباراك والعودة الى التدريبات الاربعاء المقبل فى ملعب طنطا . Advertisements وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا. ويذكر أن فريق طنطا تعاقد مع 13 لاعب هم : علي فرج حارس فريق بتروجيت و محمد فتحي حارس فريق سموحة و أحمد فهمي باك يمين فريق غزل المحلة و إيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب و محمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربي و وليد عادل لاعب وسط فريق مصر المقاصة و محمود صلاح صانع لعب فريق كفرالشيخ و أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجيت و خالد جمال مهاجم فريق ياني التركي " تحت السن " و محمد همام لاعب أف سى مصر على سبيل الاعارة لمدة موسم و " جون أيفيري " مهاجم منتخب كينيا وأحمد الشناوى لاعب فريق حرس الحدود .

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