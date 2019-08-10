شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: فيريرا لم يمانع العودة للزمالك ولكن ظروف عائلية منعته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه يتقدم بالشكر إلى البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للفريق الأبيض على حسن استقباله لنجليه أحمد وأمير مرتضى خلال التفاوض معه من أجل العودة لقيادة الفريق مجددا فى الموسم المقبل.
تابع مرتضى منصور فى فيديو بثه عبر موقع الزمالك الرسمى إنه لا يوجد أزمة فى استقدام الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز لتولى قيادة الزمالك فى الفترة المقبلة ولكن شدد إنه لو تواجد من هو أفضل منه ضمن الـ6 مرشحين سيتم اختياره بعدما حدد الثلاثاء المقبل موعدا لاجتماع يحضره مجلس الإدارة ورموز النادى لاختيار مدرب الفريق الجديد.
كما شدد رئيس الزمالك إن فيريرا لم يكن لديه مانع فى العودة لتدريب الزمالك ولكن ظروف عائلية منعته من ذلك فى الوقت الحالى وإن جميع المرشحين لتدريب الزمالك يعلمون تاريخ النادى جيدا وسيتم اختيار المدرب الجديد بعد عرض السير الذاتية فى اجتماع الثلاثاء القادم الذى حدده 11 صباحاً على أن يعلن اسم المدرب الجديد فى الثانية عشر ظهر الثلاثاء كما أكد إنه اتفاق مع الـ6 مرشحين على كل شئ.
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