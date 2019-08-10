شكرا لقرائتكم فوز رباعى لبيراميدز أمام النجم الكونغولى فى أول تجربة كونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة بيراميدز والنجم الكونغولى

تخطى فريق بيراميدز عقبة النجم الكونغولى، بسهولة، بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الدفاع الجوى اليوم السبت، فى ذهالب الدور التمهيدى لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدم الغانى جون أنطوى بالهدف الاول فى الدقيقة 19 من تسديدة متقنة بعد عرضية لعبد الله السعيد ، وبعدها وفى الدقيقة 22 استطاع الإيفوارى إيريك تراورى الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وفى الدقيقة 33 نجح انطوى فى إحراز الهدف الثالث من رأسية متقنة.

الشوط الأول بدأت المباراة بضغط هجومى من لاعبى بيراميدز بغية إحراز الهدف الأول وبالفعل سنحت لهم بعض الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة وفى الدقيقة 4 تسنح اخطر الفرص عندما قاد الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز اخطر الكرات ومرر الكرة للقادم من الخلف عبد الله السعيد الذى يطلق قذيفة ارتطمت بأحد المدافعين وخرجت بعيدة عن المرمى . ومن الدقيقة الثامنة هدأ اللقاء تماما ، وحاول لاعبو بيراميدز بناء الهجمات بهدوء ، وامتلاك منطقة المناورات ، وفى الدقيقة يضيع لاعبو بيراميدز ثانى الفرص بعدما انفرد الثنائى ايريك تراورى بالمرمى ويطلق كرة قوية تعود لإسلام عيسى الذى يسدد كرة سهلة فى يد حارس الكونغو فى الدقيقة 19 ينجح جون أنطوى من إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 19 من تسديدة متقنة بعد عرضية لعبد الله السعيد ، وبعدها وفى الدقيقة 22 استطاع الإيفوارى إيريك تراورى الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء . بعدها هدأ إيقاع المباراة بعض الشئ وامتلك لاعبو بيراميدز زمام المباراة تماما ودانت لهم السيطرة فى الوقت الذى مال فيه المنافس لتضييق المساحات خوفا من زيادة غلة الأهداف لأصحاب الأرض . وفى الدقيقة 33 استلم رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز الكرة من الجانب الأيمن ويقوم بعمل عرضية متقنة على رأس انطوى الذى يودعها المرمى بكل قوة . Advertisements حاول لاعبو بطل الكونجو بعدها بناء بعض الهجمات وإحراز الهدف الأول إلا أن هجماتهم توقفت على خط دفاع بيراميدز ، ويحاول فى الدقائق المتبقية لاعبو بيراميدز بناء الهجمات لزيادة غلة الأهداف حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الاول . الشوط الثانى جاءت أحداث الشوط الثانى ضعيفة من جانب لاعبو بيراميدز ولم تسنح لهم اى هجمات خطرة على مرمى بطل الكونجو ومال اللاعبون لتهدئة الملعب نظرا لإطمئنانهم على النتيجة ، فى المقابل حاول لاعبو إيتوال بطل الكونجو فى إحراز هدف تعديل النتيجة وبالفعل دانت لهم السيطرة وأضاع لاعبوه العديد من الفرص وتألق احمد الشناوى فى الزود عن مرماه . جاء التشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ورجب بكار.

خط الوسط: نبيل دونجا وإيريك تراورى وإسلام عيسي وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوى.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز فى المباراة كلا من:"المهدي سليمان وعبدالله بكري وطارق طه وعمر جابر ومحمد فتحي وإبراهيم عادل وأحمد علي".