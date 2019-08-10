ناشئو كرة اليد يهزمون منتخب كندا بكأس العالم...

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جدة - عمرو شويل فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره الكندى بنتيجة 47 /20 فى رابع لقاءات مصر بكأس العالم المقام فى مقدونيا . و إنتهى الشوط الأول بنتيجة 24 /12 لصالح المنتخب المصرى ، فى شوط شهد تألق ملحوظ للاعبى مصر منذ انطلاق اللقاء . ويستعد منتخب ناشئين كرة اليد إلى مواجهة المجر فى الثانية عشر والنصف ظهر الاثنين ختام الدور الأول بالمونديال . فاز منتخب ناشئين اليد فى الجولة الماضية أمس الجمعة على تايوان بنتيجة 36 /25 عقب الخسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الجولة قبل الماضية بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية . Advertisements يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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