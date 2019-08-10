شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. ناشئو اليد يتقدمون على كندا 24/12 فى مونديال مقدونيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره الكندى بنتيجة 24 /12 فى الشوط الأول الذى إنتهى من عمراللقاء الذى يجمعهما فى رابع لقاءات مصر بكأس العالم المقام فى مقدونيا .

ويسعى منتخب ناشئى كرة اليد إلى مواصلة التقدم فى الشوط الثانى لصناعة فارق الأهداف من أجل تحقيق الانتصار الثالث فى المنافسة بعدما نجح فى الفوز على تايوان 36 /25 أمس بعد تلقى خسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 فى الاربعاء بعد النجاح فى تحقيق الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية .

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يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف