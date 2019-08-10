شكرا لقرائتكم ناشئو اليد يواجهون المجر فى مونديال مقدونيا الإثنين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الثانية عشر والنصف ظهر يوم الاثنين المقبل، منتخب ناشئين كرة اليد لقاء هام فى ختام مواجهاته بالدور الأول بكأس العالم فى مقدونيا أمام المجر . ونجح منتخب ناشئين كرة اليد فى تحقيق الفوز فى رابع لقاءاته بالمونديال اليوم على كندا بنتيجة 47 /20 . Advertisements واستطاع منتخب ناشئين كرة اليد أن يفوز بنتيجة 36 /25 على تايوان أمس بعد أن تلقى خسارة من فرنسا بنتيجة 28 / 24 الأربعاء بعد الفوز على السويد 32 / 29 فى ضربة البداية . يقع منتخب ناشئى اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلاً من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان. وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

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